Wielren- en mountainbikeclub bundelen krachten in Doetinchem Cycling Club

DOETINCHEM – Wielertoerclub RTC de Pedaleur en mountainbikeclub ATB de Pedaleur gaan verder als Doetinchem Cycling Club (DCC). De twee Doetinchemse fietsclubs bundelen hun krachten waardoor er meer draagkracht en groei ontstaat voor een toekomstbestendige vereniging. De fusie wordt dit jaar verder uitgewerkt en het streven is dat op 1 januari 2023 de fusie rond is. Met de samenvoeging zijn er rond de 220 leden. Naast wielrennen en mountainbiken wordt gravelen aan het aanbod van de fietsvereniging toegevoegd.

Volwaardige fietsclub

Bij beide verenigingen is een groot draagvlak voor de fusie. Interim-voorzitter Hans Epping: “We willen doorgroeien naar één grote recreatieve fietsclub in de gemeente Doetinchem. In een stad met een groeiverwachting naar 70.000 inwoners hoort natuurlijk een stevige fietsvereniging te bestaan. Met de Doetinchem Cycling Club hebben we veel variatie te bieden met de drie fietsonderdelen. De toevoeging van gravelen is daarbij een mooie aanvulling als steeds populairder fietssport.”

Eind 2020 is gestart met de verkenning van de samenwerking en bleek er veel vertrouwen te zijn voor verder onderzoek. Dat resulteerde in verschillende werkgroepen op het gebied van financiën, kleding, communicatie en sponsoring. Tijdens de algemene ledenvergadering van beide clubs stemden de leden eind vorig jaar definitief in met het samengaan van de clubs. Vervolgens konden alle leden een nieuwe naam aandragen voor de nieuwe fietsclub. Beide clubs gaan verder als Doetinchem Cycling Club (DCC).

Ontwikkelingen

De besturen trekken samen op in de vergaderingen. Elk fietsonderdeel (mountainbike, race en gravel) krijgt zijn eigen coördinator die zitting heeft in het bestuur. Met de stimuleringsprijs van de gemeente Doetinchem wordt een nieuwe website ontwikkeld. Ook de eerste sponsoren zijn inmiddels verbonden aan DCC. Naast het nieuwe logo is in samenwerking met de kledingcommissie een duurzaam tenue ontworpen door voormalig profwielrenner Tom Leezer. De kleding is gemaakt van recyclebare petflessen. Epping: “Dit tenuepast goed bij onze visie om bewust omte gaan met gedrag, duurzaamheid en milieu. ‘Riding for the planet’ staat daarom opde kraag van het nieuweshirt om dit uit te dragen.”Ambities

Op termijn wordt verdere samenwerking onderzocht, zoals het toevoegen van handbikers en de skeeler- en schaatsvereniging als onderdeel van DCC. Het streven is om een volwaardige mobiliteitsclub te zijn waarbij inclusief fietsplezier vanzelfsprekend is.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....