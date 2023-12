Foto-expositie ‘Through Other’s Eyes’ opent in Duiven

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

DUIVEN- Cultureel Centrum de Ogtent in Duiven zal op 8 december de gastheer zijn van de opening van de foto expositie “Through Other’s Eyes”. Deze expositie is een samenwerkingsproject van De Jeugd Deugt en HOPE-XXL, in samenwerking met Stichting Vrienden van Givat Haviva. Het evenement belicht de kracht van fotografie in het overbruggen van culturele en sociale grenzen.

“Through Other’s Eyes” bestaat uit foto’s van inwoners van de Israëlische campus Givat Haviva en heeft reeds internationale erkenning gekregen met tentoonstellingen in steden als Jerusalem, New York, Parijs en Basel. De focus ligt op de unieke samenleving van Arabische en Joodse inwoners in Israël sinds 1948, met een nadruk op vrede en verbinding. De tentoonstelling biedt een menselijke kijk op het Israëlisch-Palestijnse conflict en is een symbool van hoop.

De opening, die op 8 december om 16:00 uur plaatsvindt, wordt verricht door burgemeester Huub Hieltjes van Duiven. Het evenement biedt niet alleen een kans om de tentoonstelling te bekijken, maar ook om inzicht te krijgen in de impact van het Israël-Hamas conflict en de perspectieven van beide kanten te zien.

De organisatie nodigt belangstellenden uit om deze inspirerende tentoonstelling bij te wonen. De toegang is gratis, maar registratie wordt aanbevolen via https://djd.hope-xxl.com/.