Edwin Maalderink aangesteld als interim bestuurder bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

WINTERSWIJK – Edwin Maalderink is aangesteld als bestuurder bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk voor een termijn van zes maanden vanaf 15 januari 2024. Hij treedt in de voetsporen van Inge de Wit, die vanaf maart 2024 de functie van voorzitter bij de raad van bestuur van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam zal bekleden.

De benoeming van Maalderink is het resultaat van positieve adviezen van de medische en verpleegkundige staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het managementteam. Voorzitter van de raad van toezicht, Henk Pijlman, heeft zijn tevredenheid uitgesproken over de snelle invulling van de positie, wat een soepele overdracht waarborgt.

Maalderink brengt ruime ervaring mee naar SKB, waar hij zich zal richten op het voortzetten van de huidige strategische richting en het verkennen van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met lokale zorgaanbieders. Hij heeft eerder leidinggevende functies vervuld bij Gelre Ziekenhuizen en het Radboudumc en is betrokken bij ZonMW. Maalderink benadrukt het belang van toegankelijke en georganiseerde zorg voor de regio en is voornemens zich in te zetten voor het welzijn van de gemeenschap.

