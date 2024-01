Huurcontract van Het Kunstgemaal Bronkhorst overgedragen aan Warc Architectuur & Ontwikkeling

BRONCKHORST – Vanaf 1 februari 2024 wordt het huurcontract voor de voormalige dienstwoning van het gemaal overgedragen aan Warc Architectuur & Ontwikkeling uit Steenderen. Hierdoor blijft de kunstgalerie in Bronkhorst behouden. Het pand werd voorheen verhuurd aan Stichting Het Kunstgemaal, die de locatie heeft ontwikkeld tot een plek waar moderne kunst en design van zowel beginnende als gevestigde kunstenaars in wisselende tentoonstellingen worden gepresenteerd. Door onder andere stijgende energie- en nutsvoorzieningskosten kwam de exploitatie echter onder druk te staan. Zowel de gemeente als de stichting hebben het afgelopen jaar naar oplossingen gezocht om de kunstgalerie te behouden.

Expositieruimte, horeca en VVV-steunpunt blijven bestaan

Warc zal de aanbouw van het pand gebruiken als kantoor/atelier. De expositieruimte, het VVV-steunpunt en een horecavoorziening blijven behouden. Voor de invulling van de galerie heeft Warc samengewerkt met Kunstkamer de Grutmolen in Zutphen. Het VVV-steunpunt en de winkel zullen in hun huidige vorm blijven bestaan. Het horecaconcept wordt herzien met de nadruk op zelfbediening en het gebruik van het terras en picknicktafels. Hierdoor zal het overdekte zitgedeelte grotendeels verdwijnen. Warc is momenteel in gesprek met een lokale horecaondernemer om het nieuwe horecaconcept te realiseren.

Wethouder Evert Blaauw van Cultuur verklaart: “Door de overdracht van de huurovereenkomst van Stichting Het Kunstgemaal aan Warc Architectuur & Ontwikkeling voorkomen we leegstand in dit prachtige gemeentelijke monument. De kunstgalerie, het VVV-steunpunt en de horecavoorziening blijven behouden als belangrijke toeristische attracties voor het stadje Bronkhorst. Daar zijn we verheugd over.”

