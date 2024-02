Café Doodgewoon: ‘In gesprek met je huisarts over de laatste fase van je leven’

WINTERSWIJK / EIBERGEN – Soms is het goed om stil te staan bij de eindigheid van het leven. Steeds meer is er de behoefte om hierin zelf keuzes te maken. Als er verwacht of onverwacht keuzes gemaakt moeten worden dan is het fijn als de huisarts weet wat u wilt, en waar uw wensen en grenzen liggen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Wanneer is daarvoor een goed moment? Heeft de huisarts daar wel tijd voor? Of kan ik zaken bij de notaris laten vastleggen? Wat is een wilsbeschikking? In deze bijeenkomst vertelt huisarts Henk Jan Besselink hoe zulke gesprekken in de praktijk kunnen verlopen, beantwoordt hij vragen, en geeft hij tips om u daarop voor te bereiden.

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor ernstig zieke mensen, hun naasten, en andere belangstellenden uit de gehele Oost-Achterhoek.

Dit Café Doodgewoon wordt op twee plaatsen in de regio Oost-Achterhoek aangeboden. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 26 februari in Het Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61 in Winterwijk. De tweede bijeenkomst is op donderdagavond 29 februari in De Klok, Grotestraat 84 in Eibergen. Beide bijeenkomsten zijn van 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek.