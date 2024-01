Corine Hartman en Thomas Verbogt in bieb Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op een bijzondere dag in het jaar, Schrikkeldag, bezoeken maar liefst twee schrijvers de Lichtenvoordse bibliotheek. Op donderdagavond 29 februari zijn Corine Hartman en Thomas Verbogt te gast en gaan samen in gesprek. De lezing begint om 19.30 uur en kaarten (€5,00 voor leden en €7,50 voor niet-leden) zijn te reserveren via www.oostachterhoek.nl/hartman of in de bibliotheekvestigingen. Deze lezing is één van de muurlezingen, die georganiseerd worden in het kader van de grote bibliotheekboekenkast, die geschilderd is door kunstenaar JanisdeMan, op de muur van De Leest.

Lichtenvoordse bestsellerauteur presenteert nieuw boek

Op 22 februari komt een nieuw moordmysterie van Corine Hartman uit. De dochter die goed wilde doen is het vierde deel van de ‘Eva Romeijn’-serie, die zich afspeelt in de Achterhoek. Thomas Verbogt voorzag Hartman als meelezer van feedback.

Op donderdagavond 29 februari zal het duo in de woonplaats van Corine Hartman met elkaar in gesprek gaan over hun verhalen en over het schrijverschap. Natuurlijk is er gelegenheid om boeken te kopen en te laten signeren door beide auteurs.

Corine Hartman

Corine Hartman (1964) is bestsellerauteur van onder meer de Jessica Haider-serie en De IJsselmoorden-trilogie. Haar boeken werden meermaals genomineerd voor De Gouden Strop, en ze won tweemaal de Hebban Award. Ze won de Storytel Award voor Hij volgt je, als best beluisterde en gewaardeerde luisterboek van 2021, en ontving in 2023 de Max Gouden Vleermuis voor haar complete oeuvre. Vertalingen van haar werk verschijnen in diverse landen. En natuurlijk is haar werk vereeuwigd op de muurschildering naast de bibliotheek in haar woonplaats.

Thomas Verbogt

Thomas Verbogt (1952) is schrijver en daarnaast onder andere columnist van De Gelderlander. Hij schrijft verhalen, romans, toneelstukken en cabaretteksten. In veel van zijn literaire werk, dat deels autobiografische elementen bevat, staat de thematiek van de herinnering centraal, waarbij de confrontatie met gebeurtenissen uit de jeugd zorgt voor een wending in het leven van de volwassene. Verbogts manier van vertellen is door critici ‘filmisch’ genoemd, maar als minstens zo belangrijk worden de vele bespiegelingen beschouwd die de handeling onderbreken.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Ontdek Groenlo met de vernieuwde dagje Groenlo App Verken Groenlo met gemak en plezier! Ontdek 67 gelegde stolperstenen, geniet van muurgedichten en vind 100 hotspots in Groenlo. Luister zelfs naar carnavalschlagers! Download de GRATIS Dagje Groenlo app nu in de Play Store en de Apple Store. Lees Meer