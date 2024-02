De Timp neemt Powertainer in gebruik 

ZIEUWENT – De Achterhoekse cateraar De Timp koos de afgelopen jaren nadrukkelijk voor een duurzame route. Het innovatieve bedrijf is al enige tijd energieneutraal, maar heeft nu een volgende stap gezet. Onlangs werd de baanbrekende Powertainer in gebruik genomen. Het gaat om een zeecontainer vol met hergebruikte accu’s om stroom mee op te slaan. De capaciteit bedraagt 123 kWh. “We slaan onze zonne-energie overdag op, zodat deze terug geleverd kan worden zodra de zon ondergaat. Daarmee zijn we acht tot negen maanden per jaar off-grid”, doceert één van de eigenaren Luuk Domhof. De Powertainer heeft ook de mogelijkheid te handelen met dynamische energieprijzen.

De energietransitie is in volle gang en dat gaat niet bepaald vlekkeloos. Het stroomnet is overvol. Bedrijven, instellingen en soms hele woonwijken hebben te maken met een lange wachttijd voor een aansluiting. Mede daardoor is de ontwikkeling van energieopslagsystemen volop in ontwikkeling. Ze spelen een cruciale rol in de oplossing van het probleem. De Timp en partner Nathals lopen met de Powertainer landelijk voorop. Al zijn er meer bedrijven die gebruik maken van energieopslag of de mogelijkheden onderzoeken. Luuk Domhof wil niet afwachten. “Duurzaam ondernemen is een kwestie van doen, uiteraard binnen de mogelijkheden die je hebt. Goed zijn voor je omgeving en alles wat er bij hoort, daar draait het om. Het levert veel op, en dan kijk ik beslist niet alleen naar het economische aspect. De milieuwinst is nog veel belangrijker!”

Onafhankelijk

Met 260 zonnepanelen op het bedrijfsdak van De Timp in Zieuwent was het zaak om de stroom te kunnen vasthouden voor de momenten dat er verbruik is. Met de Powertainer in combinatie met energiemanagement lukt dat. De onderneming is grotendeels zelfvoorzienend oftewel off-grid. “Het maakt ons onafhankelijk, dat geeft een gevoel van vrijheid. Verder wordt het stroomnet minimaal belast en we verwachten dat het een nuttige investering is die op termijn ook financieel loont.” De komst van de Powertainer kwam in een stroomversnelling door de huidige omstandigheden. “We wilden een zwaardere aansluiting en hadden een jaar na ons verzoek nog niet eens een reactie van de netbeheerder. Vandaar de keuze voor een energieopslagsysteem. We kunnen daardoor nu zelfs af met een lichtere aansluiting, dat scheelt aanzienlijk in de kosten.” Het is de bedoeling om op termijn volledig off-grid te gaan. Aggregaten op waterstof zouden dat wellicht mogelijk kunnen maken.

Daadkracht

Anders denken, pionieren en daadkracht tonen. De Timp geeft op het gebied van duurzaamheid al sinds 2010 het goede voorbeeld. Producten worden zoveel mogelijk uit de eigen regio afgenomen. ‘Van grond tot mond’ is het principe. Enkele mobiele frietkramen zijn qua stroom zelfvoorzienend door het gebruik van zonnepanelen in combinatie met opslagaccu’s. Sinds 2010 rijden de voertuigen van het bedrijf niet meer op fossiele brandstoffen maar op HVO100 neste my renewable diesel. Het toepassen van milieuvriendelijke verpakkingen en het hergebruik van materialen zijn andere speerpunten. “We doen wat we kunnen. Het begint met simpel denken. Hopelijk inspireert het meer ondernemers en zetten we een beweging in gang.” Domhof wil collega’s graag informeren. “Ze zijn hier van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Het zou mooi zijn als ze zelf in actie komen. Dat is helemaal niet ingewikkeld en het kan stapsgewijs, zo hebben wij het zelf ook gedaan. Als iedereen een bijdrage levert, kan het veel betekenen. Dat is onze missie.”

De Powertainer heeft mede vorm gekregen door medewerking van Time Shift, Krabbenborg Elektrotechniek en Elektro Techniek Fukkink.

