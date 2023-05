Dagelijks Leven realiseert woonzorglocatie voor mensen met dementie in Eibergen

EIBERGEN – Zorgorganisatie Dagelijks Leven is gestart met de bouw van een kleinschalige woonzorglocatie aan de Beukenlaan 1 in Eibergen, op de plek van de oude basisschool De Driesprong. In Het Berkelhuis wordt straks gespecialiseerde zorg geboden aan mensen met de diagnose dementie.

“Dat we een woonzorglocatie mogen openen op deze mooie plek vinden we geweldig”, vertelt Judith Bunt, opstartmanager van Het Berkelhuis “Dit is voor ons ook nog eens een toplocatie: voorzieningen zijn dichtbij en het huis mét grote tuin en open poort staat midden in een levendige buurt. Wij streven ernaar om de bewoners zo veel mogelijk deel uit te laten maken van activiteiten in de wijk. Op deze plek gaat dat perfect lukken.”

Bewoners zijn 24 uur per dag verzekerd van gespecialiseerde zorg en beschikken over een studio die ze met eigen meubels en spullen van thuis kunnen inrichten. Het Berkelhuis is geen standaard woonzorglocatie, benadrukt Judith. “Wat ik mooi vind aan de visie van Dagelijks Leven is dat we uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het welzijn van de bewoners staat voorop. Zo werken we met professionele activiteitenbegeleiders die zorgen voor een zinvolle dagbesteding en worden de maaltijden iedere dag vers bereid door onze eigen kok. Bewoners mogen altijd helpen. Vinden ze het leuk om aardappels te schillen of boontjes te doppen? Graag! Hebben ze zin om in de tuin aan de slag te gaan? Prima! Juist een keer géén zin om mee te doen met een activiteit? Geen probleem. Alles mag, niets moet. Gewoon, als thuis. Bovendien is wonen bij Dagelijks Leven betaalbaar voor iedereen, ook voor mensen met alleen AOW.”

Meer informatie over wonen of werken in Het Berkelhuis? Neem contact op met Judith Bunt via j.bunt@dagelijks-leven.nl of bezoek de website www.hetberkelhuis.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl