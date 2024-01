Films ‘Woman at War’ en ‘Godland’ te zien in bibliotheek

NEEDE / EIBERGEN – In de maand februari vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Neede en Eibergen respectievelijk de films ‘Woman at War’ (1 februari) en ‘Godland’ (21 februari). Na afloop van de films is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film. Reserveren kan via: www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Woman at War Op donderdagavond 1 februari vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Neede de film ‘Woman at War’. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. De 49-jarige Halla leidt een gevaarlijk dubbelleven: publiekelijk is ze een sympathieke koordirigent, heimelijk een beruchte ecoterrorist. Wanneer ze de kans krijgt een kind te adopteren, staat ze voor een dilemma: blijven strijden voor Moeder Aarde, of zelf het moederschap omarmen? Buitenissig IJslands feelgooddrama van de maker van festivalhit ‘Of Horses and Men’ (2013) is weer erg onderhoudend en prachtig gefilmd, met een fraaie hoofdrol van Geirhardsdóttir. De toon is knap getroffen: het absurdisme staat ontroering en diepgang niet in de weg. Regisseur: Benedikt Erlingsson Cast: Halldóra Geirhardsdóttir, Jóhann Sigurdarson, Juan Camillo Roman Estrada, Halldór Halldórsson, Haraldur Stefansson

Godland De vrijwilligers van CINEbieb Eibergen hebben voor februari gekozen voor de film ‘Godland’. De film wordt vertoond op 21 februari en begint om 19.30 uur. In hedendaags IJsland werd een kistje met glasplaatfoto’s gevonden, gemaakt door een Deense missionaris in de negentiende eeuw. Met die mededeling begint dit IJslandse drama, dat de barre zendingsreis van de priester en het ontstaan van die foto’s verbeeldt. Het ouderwetse beeldformaat, de prachtige composities en de contemplatieve toon leveren een film op die aanvoelt als een levend fotoalbum. Waarin spanning en humor trouwens niet ontbreken: de machtsstrijd tussen de bleue priester en diens stugge gids leidt tot magnifieke scènes. Regisseur Pálmason maakte eerder A White, White Day, ook al zo stemmig en mysterieus. Regisseur: Hlynur Palmason Cast: Elliott Crosset Hove, Ingvar Sigurdsson, Victoria Carmen Sonne, Jacob Lohmann en Hilmar Guðjónsson

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete filmprogramma. Wil je het totale overzicht van alle films zien, dan kun je terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Toegangskaarten voor de films zijn te koop op bovengenoemde website. De toegangsprijs is € 6,00 en is inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.

