Democratie onder druk, wat betekent dit voor de Achterhoek?

BREDEVOORT – Wat is democratie? Is dat de meerderheid plus 1? De Wil van het volk? Hoe houden we rekening met elkaar en luisteren we naar elkaar? Tijdens de Tegenlicht Meet-up van vrijdagavond 2 februari a.s. gaan we daarover in gesprek. Dat doen we samen met gast Martin Pragt, expert in het blijvend betrekken van inwoners. Dat doet hij onder andere als ervaringsdeskundige sociale uitsluiting.

We zoeken tijdens de Meet-up ook naar nieuwe vormen van democratie. Robin Koster, expert op het gebied van ‘burgerberaad’ deelt graag zijn inzichten door in te gaan op valkuilen en onvermijdelijke dilemma’s die je tegenkomt in de praktijk, maar uiteraard ook over de potentie en kansen van dit instrument voor de democratie. Het burgerberaad is echter niet het enige instrument om onze democratie mogelijk toekomstbestendig te maken.

Hoe komen we van de huidige praktijk tot een betere en democratischer versie van de beste weg? Hoe betrekken we in de Achterhoek meer inwoners bij de democratie? Wie zou de kar moeten trekken? Praat en/of luister mee!

De Meet-up vindt plaats op vrijdagavond 2 februari 2024, 20:00 uur bij de Koppelkerk in Bredevoort. Het helpt in de technische voorbereiding wanneer u de moeite neemt om zich via de website van de Koppelkerk aan te melden voor de Meet-up: www.koppelkerk.nl.

Ontdek Groenlo met de vernieuwde dagje Groenlo App Verken Groenlo met gemak en plezier! Ontdek 67 gelegde stolperstenen, geniet van muurgedichten en vind 100 hotspots in Groenlo. Luister zelfs naar carnavalschlagers! Download de GRATIS Dagje Groenlo app nu in de Play Store en de Apple Store. Lees Meer