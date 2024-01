Carnavalskledingbeurs in Groenlo

GROENLO – In Groenlo zal weer een carnavalskledingbeurs worden gehouden, met activiteiten verspreid over twee dagen. Op vrijdag 19 januari kunnen belangstellenden van 18:00 tot 20:30 uur carnavalskleding en aanverwante artikelen inbrengen bij sociaal cultureel centrum De Mattelier, gelegen aan de Mattelierstraat 19. De verkoop van deze artikelen vindt de volgende dag plaats, zaterdag 20 januari, van 10:30 tot 14:00 uur. Bezoekers hebben de optie om contant te betalen of te pinnen.

