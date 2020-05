Openluchttheater verplaatst optredens naar 1 juli

Veiligheidsregio haalt streep door Buitengewoon Podium



EIBERGEN – De veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft een streep gezet door de optredens van het Buitengewoon Podium. Het theater wilde per 1 juni voor maximaal honderd bezoekers weer opengaan, nadat de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters meldde dat dit mocht. De veiligheidsregio houdt vast aan de algehele regel van het kabinet van maximaal dertig bezoekers. ‘’Dat vinden wij te weinig. We schuiven het door naar juli. Dan zijn optredens tot honderd bezoekers namelijk wel toegestaan”, zegt het bestuur.

‘’Het is echt even slikken voor onze vrijwilligers. Achter de schermen is er zoveel werk verzet. Ook de artiesten hadden er zich op verheugd. We gaan wel de komende weken een paar keer Buitengewoon Podium Lokaal houden met muziek en/of theater uit Berkelland. Voor slechts dertig bezoekers per optreden, maar het biedt ons de kans om proef te draaien en de puntjes op de i te zetten.’’

Mensen die al een kaartje hadden gekocht voor Buitengewoon Podium op 1 juni zijn op de hoogte gebracht en hebben hun geld terugontvangen. Het openluchttheater zal de komende week bekend maken welke artiesten er per 1 juli bij Buitengewoon Podium te zien zijn en om hoeveel sessies er per artiest het gaat. Donateurs krijgen voorrang bij de online ticketverkoop. Als er kaarten over blijven volgt er enkele dagen later een vrije online voorverkoop.

