Online expositie eindexamenleerlingen havo/vwo Marianum

GROENLO – Ieder jaar organiseert Scholengemeenschap Marianum in Groenlo een opening voor de examenexpositie van de havo- en vwo- eindexamenleerlingen die het kunstvak beeldende vorming volgen. In verband met de coronamaatregelen gaat dat dit jaar niet door. De eindexamenexpositie is wel ingericht, maar kan helaas niet worden bezocht.

Om toch iedereen de kans te geven mee te genieten van de kunstwerken en de creativiteit van de eindexamenleerlingen, organiseert Marianum een online expositie. De bijbehorende gids met toelichting van alle werken staat online en er is daarnaast een filmpje gemaakt om zo een complete indruk te geven van de eindexamenexpositie.

Ga naar de website van Marianum (https://marianum.nl/nieuws/bekijk-hier-de-online-eindexamenexpositie-van-eindexamenleerlingen-havovwo/) en geniet mee van de mooie kunstwerken die de leerlingen hebben gemaakt.

