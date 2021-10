Grol H.V. DS 1 – Olympia HGL DS2

Deel dit bericht













GROENLO – Na de valse start van vorige week, wilden de dames van handbalvereniging Grol in de eerste thuiswedstrijd wat recht zetten. De tegenstander van deze avond was Olympia uit Hengelo Overijssel.

HV Grol kwam goed uit de startblokken en tot een stand van 3-2 kon Olympia het nog bijbenen. Hierna schroefde HV Grol het tempo op en via snel opgezette aanvallen werd maar liefst negen keer gescoord (12-4), hiermee was de toon gezet. Ook verdedigend stond het prima bij HV Grol met een uitstekend keepende Kim in het doel.

Tot aan de rust scoorde HV Grol nog drie doelpunten, zodat met een stand van 15-4 van helft werd gewisseld. Kat in het bakkie zou iedereen zeggen, toch werd gewaakt voor onderschatting en verslapping. Bij de les blijven en zo door gaan, werd afgesproken. HV Grol scoorde direct drie keer zodat de stand 18-4 werd. Hierna volgde een periode waarin Olympia zich meer liet zien en ook scoorde. HV Grol bleef vol op tempo spelen. Bij een riante stand van 25-10 slopen er wat foutjes in bij de thuisploeg, zodat Olympia in de slotfase de stand voor hun wat draaglijker maakte.

In de tweede helft was de stand er naar om enkele jeugdspeelsters aan het ‘grote’ werk te laten ruiken en zij deden het prima. Bij een stand van 26-14 floot de scheidsrechter voor het einde. Een dik verdiende overwinning was het resultaat, er was hard gewerkt en de hele wedstrijd op tempo gespeeld. Even genieten en dan maken de dames zich op voor de uitwedstrijd van volgende week zaterdag in Delden tegen DHV.

