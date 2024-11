Sterke eerste helft bezorgt Grol JO11-1 winst op FC Eibergen JO11-1

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

EIBERGEN / GROENLO – Grol JO11-1 legde zaterdag de basis voor een overtuigende overwinning op FC Eibergen met een ijzersterke eerste helft. De uiteindelijke 3–6 overwinning werd vooral bepaald door effectief en aanvallend spel in de eerste 25 minuten.

Dominantie in de eerste helft

Grol begon scherp en creëerde snel een veldoverwicht. In de 12e minuut opende Gøste de score na een steekpass van Huub. Twee minuten later was het opnieuw Gøste, ditmaal op aangeven van Dario, die de 0–2 binnenschoot.

Grol bleef druk zetten en bouwde de voorsprong verder uit. Jur scoorde de 0–3 in de 17e minuut na een slimme pass van Bram, die even later zelf de 0–4 aantekende. Na een snelle aanval gaf Dario een assist op maat aan Bjorn, die in de 23e minuut de 0–5 binnenschoot. Hoewel Eibergen in de 25e minuut tegen scoorde, bracht Scot de stand vlak voor rust op 1–6 met een prachtig afstandsschot.

Tweede helft: veerkracht van Eibergen

Door blessures moest Grol in de tweede helft enkele posities aanpassen, wat de controle op de wedstrijd beïnvloedde. Eibergen speelde energiek en wist in de 39e minuut via een kopbal de 2–6 te scoren. Een ongelukkig eigen doelpunt van Bjorn in de 42e minuut bracht de eindstand op 3–6. Ondanks de druk van Eibergen wist Grol de wedstrijd professioneel uit te spelen.

Belangrijke punten mee naar Groenlo

Met deze overwinning neemt Grol JO11-1 de volle drie punten mee naar Groenlo. De solide eerste helft bleek doorslaggevend, ondanks een moeilijkere tweede helft. Grol kan met vertrouwen uitkijken naar de volgende wedstrijd.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.