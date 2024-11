Grol komt niet verder dan gelijkspel tegen Quick 1888

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – In een wedstrijd met twee gezichten speelde Grol zondag thuis tegen Quick 1888 uit Nijmegen. Na een zwakke eerste helft en een sterkere tweede helft eindigde het duel in een terechte 1-1.

Eerste helft: inspiratieloos spel

Grol begon gehavend aan de wedstrijd. Thiemo Wessels, Jose Carlos Gonzales Castellanos en Mick Wissink ontbraken, en topscorer Luc Berentsen moest al vroeg uitvallen met een blessure. Quick 1888 trok zich terug op eigen helft en liet Grol het spel maken. Dit resulteerde in traag en onnauwkeurig spel van Grol.

Na een foutieve pass van Jordi Geelink strafte Quick 1888 dit in de negende minuut direct af: 0-1. Pas na ruim een half uur kwam Grol gevaarlijker in de buurt van het doel, maar het schot van Tycho Riteco werd knap gered door keeper Luc Gietelink.

Tweede helft: strijd en passie

Trainer Arjen Nijman besloot na rust de tactiek te veranderen. Met een aanvaller erbij en meer passie begon Grol beter te spelen. Het tempo ging omhoog, wat kansen opleverde. Pogingen van onder anderen Mark Hietland, Titus Hoffman en Tiem Rots misten echter precisie.

In de 68e minuut viel dan eindelijk de gelijkmaker. Na sterk spel van Tiem Rots kwam de bal via Tycho Riteco bij invaller Thijmen Geurink, die binnen twee minuten in het veld de 1-1 scoorde.

Spannend slot zonder winnaar

In het laatste kwartier golfde het spel op en neer. Quick 1888 kreeg drie grote kansen, waarbij Nick Oude Luttikhuis twee keer knap redde en een schot op de paal belandde. Grol was ook dichtbij met een voorzet op de lat en een vrije trap die in de muur strandde.

Met het gelijkspel blijft Grol op een gedeelde derde plaats, maar de achterstand op koploper SDOUC, dat de eerste periodetitel pakte, loopt op naar vijf punten. Volgende week speelt Grol uit tegen WSV in Apeldoorn.

Resterend Programma 2024

Zondag 24 november 14.00 uur WSV – Grol

Zondag 1 december 14.30 uur Grol – Westervoort

Zondag 8 december 14.00 uur VVG ’25 – Grol

Achterhoekcup

In tegenstelling zoals eerder deze week vermeld is Grol toch nog niet uitgeschakeld in de Achterhoekcup. Grol ging samen met vier andere ploegen door naar een tweede tussenronde. Daarin werd Grol vrij geloot en is daarmee automatisch door naar de tweede ronde. Daarin speelt het op 25 februari tegen FC Zutphen.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

9e min. 0 – 1 Max Buesink

68e min. 1 – 1 Thijmen Geurink

Scheidsrechter:

Thijs Eijkelkamp uit Vorden

Geel:

Tiem Rots en Siebe Lantink van Grol

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Kaj Riteco, Max de Vries (46. Tygo ten Bulte), Siebe Lantink, Mark Hietland, Luc Berentsen (30. Tyn Brockötter), Tiem Rots, Tycho Riteco, Jordi Geelink, Titus Hoffman (66. Thijmen Geurink) en Yaluca Meusert.

Uitslagen 2F

Grol – Quick 1888 1 – 1

SDOUC – Trekvogels 2 – 1

Jonge Kracht – VVG ’25 1 – 1

RKZVC – AZC 1 – 1

Varsseveld – WSV 1 – 1

Union – VIOD 1 – 2

Voorwaarts – Westervoort 1 – 3

Stand 2F

1. SDOUC 8 – 19

2. Westervoort 8 – 18

3. Grol 8 – 14

4. Jonge Kracht 8 – 14

5. VIOD 8 – 14

6. Varsseveld 8 -13

7. WSV 8 – 12

8. Union 8 – 10

9. AZC 8 – 9

10. Quick 1888 8 – 7

11. Trekvogels 8 – 7

12. Voorwaarts 8 – 6

13. VVG ’25 8 – 5

14. RKZVC 8 – 5

