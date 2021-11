Uitleg gezondheidsapps in bieb Eibergen

EIBERGEN – De maand november staat in de Bibliotheek Oost-Achterhoek in het teken van gezondheid. Op vier verschillende dinsdagen organiseert de Bibliotheek workshops over verschillende gezondheidsprogramma’s en apps. Op dinsdag 23 november (14.00 uur, de Bibliotheek Eibergen) is het thema: gezondheidsapps. De bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken, maar reserveren is noodzakelijk. Reserveren is mogelijk via www.oostachterhoek.nl/digitaalgezond, in één van de Berkellandse bibliotheekvestigingen of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (088-0062929). Het doorgaan van de activiteit is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Check www.oostachterhoek.nl voor de actuele info.



Digitale gezondheid

Je zorg en gezondheid kun je steeds meer met je computer, tablet of smartphone controleren en regelen. Dat noemen we digitale zorg. Digitale zorg is handig, omdat het je minder tijd kost en je je gegevens altijd bij de hand hebt.

Met de workshops maak je kennis met digitale zorg en leer je ermee werken.



Workshop Gezondheidsapps

Dinsdag 23 november (aanvang 14.00 uur) kun je in de Bibliotheek Eibergen terecht voor meer informatie over gezondheidsapps.

Er zijn duizenden apps die beweren je gezondheid te bevorderen. In de Apple App Store of in de Google Play Store vind je stappentellers, dieet-apps en geestelijke gezondheidsapps. Die kun je op je telefoon30 of tablet zetten. Maar hoe kies je een goede gezondheidsapp?



Programma

De laatste workshop die nog op het programma staat is:

30 november: Apotheek.nl (14.00 uur, de Bibliotheek Eibergen)

Ook deze workshops zijn gratis. Het aanmelden verloopt ook www.oostachterhoek.nl/digitaalgezond, in één van de Berkellandse bibliotheekvestigingen of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (088-0062929).

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 142x gezien