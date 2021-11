Grol doet goede zaken in de tweede klasse J KNVB

GROENLO – De hoofdmacht van Grol heeft afgelopen zondag zichzelf een grote dienst bewezen. In een van meet al aan enerverende wedstrijd wist de Grolequipe een verdiende 3-2 overwinning te behalen op de nummer 2 van de ranglijst in de tweede klasse J van de KNVB: GVV Eilermark. Tijdens een in alle opzichten bijzonder spectaculair duel vond het om meerdere redenen meest tot de verbeelding sprekende moment plaats in de 82e minuut van de wedstrijd. Het was op dat moment Wouter Rexwinkel, in de diepte gelanceerd door de andermaal uitblinkende Eduardo de Sousa Cavalcante, die na een weergaloze spurt een schitterende goal scoorde en daarmee voor Grol de zege op de Glanerbrugse gelegenheidsformatie veiligstelde. Tegelijkertijd hief de 30-jarige Rexwinkel in gedachten beide handen ten hemel om deze voor de overwinning zorgende treffer te delen met zijn een jaar eerder aan de ziekte kanker overleden moeder. Een bijzonder indrukwekkend moment!

Het is bijzonder betreurenswaardig dat de massale, tevens trouwe Grolaanhang vanwege de coronamaatregelen het van meet af aan boeiende voetbalduel niet van dichtbij kon aanschouwen. Want het betrof dit keer een spectaculair, bijzonder spannend duel, waarin nog weer eens tot uiting kwam dat de maar liefst 24 tot 25 selectiespelers, die in aanmerking komen voor een plek in de hoofdmacht van Grol, een echte eenheid vormen. Dit gezegd, in dit geval geschreven hebbende, zegt voldoende over het feit dat Grol 1 op de goede weg is.

Titus Hoffman ‘Man of the match’

Na een in alle opzichten kijkwaardig begin van de wedstrijd, waarbij al gelijk bleek dat beide partijen aan elkaar gewaagd waren, was het de andermaal goed spelende Siebe Lantink, die middenvelder Titus Hoffman in de diepte aanspeelde, waarna laatstgenoemde vervolgens de openingstreffer voor zijn rekening nam. Een doelpunt dat niet alleen de basis legde voor een glansrol van de 19-jarige Hoffman, maar waarbij tevens nog eens een opmerkelijk aspect aan het licht kwam en dat is het feit dat hij voetbaltechnisch gezien meer in zijn mars heeft dan zijn vader: de voormalige Grolspits Michel Hoffman. De wedstrijd werd vervolgens bepaald door twee gelijkwaardige ploegen met aan de zijde van Eilermark in de persoon van doelman Daylan Kuipers een meer dan talentvolle sluitpost, die het meevoetballen tot één van zijn sterkste wapens mag rekenen. En daarnaast niet te vergeten spits Boy Strijker, topscorer in de tweede klasse J, als een doorlopende stoorzender voor de verdediging van Grol. Desondanks was het Grol dat na het doelpunt van Hoffman de voorsprong verder uitbreidde dankzij de door scheidsrechter Buurman toegepaste voordeelregel, waarbij Luc Berentsen na een overtreding op Tycho Riteco scoorde: 2-0.

Opportunistisch GVV Eilermark

Vanaf de aftrap in de tweede helft trok GVV Eilermark behoorlijk van leer. Grol wist daarbij, bij vlagen met kunst- en vliegwerk, tegendoelpunten te voorkomen. Toch was het in de 62ste minuut raak toen in een scrimmage in het doelgebied van Grol Marwan Belfassi een tegendoelpunt wist te forceren. Na een spetter op de lat, na een rush van de wederom goed spelende Tiem Rots, was het in de 73ste minuut Dayiem Hayta die de 2-2 op het scorebord liet noteren. Een moment dat angst en beven teweegbracht in het Grolkamp, maar zoals vermeld overwonnen werd met het door Wouter Rexwinkel in de 82ste minuut gescoorde doelpunt. Tevens een treffer, die aan de zijde van Eilermark voor veel tumult zorgde. Een en ander had zelfs een rode kaart tot gevolg voor Ferdi Kocoz, die de scheidsrechter met niet door de beugel kunnende aantijgingen bejegend zou hebben. De aftocht van de weggestuurde Kocoz ging gepaard met het maken van allerlei opmerkingen en het schoppen tegen de omheining op het sportpark Den Elshof. Maar in de stand kwam, ondanks 10 minuten blessuretijd, geen wijziging meer. Grol won verdiend met 3-2!

Opstelling Grol 1 tegen GVV Eilermark

Doel: Wessel Baarslag;

Achter: Mike Kempers, Mart Willemsen, Max de Vries jr. en Eduardo de Sousa Cavalcante;

Midden: Titus Hoffman, Rico Lammerdink en Tiem Rots (89e min. Roel Brinks);

Voor: Siebe Lantink (77e min. Wouter Rexwinkel), Luc Berentsen en Tycho Riteco (82e min. Mark te Winkel).

Scheidsrechter

Johan Buurman uit Druten.

Rode kaart en gele kaarten

GVV Eilermark: Rode kaart: Ferdi Kocoz; Gele kaart: Nigel Priekaar en Farough Saadi

Grol: Gele kaart: Titus Hoffman en Luc Berentsen

Zondag 28 november a.s. speelt Grol 1 uit tegen NEO uit Borne. Aanvang 14.00 uur.

