Collectief zonnedak vier en vijf geopend.

GROENLO – Vrijdagavond 24 juli werd door energiecoöperatie ‘Groenkracht Groenlo’ aan de Hartebroekseweg in Groenlo twee nieuwe zonne-installatie feestelijk geopend. De zonnepanelen liggen op twee boerenschuren en zijn van de Grolse families Groot Kormelink en Bruggeman. Zij stellen hun daken 15 jaar gratis ter beschikking aan 50 nieuwe leden die hun investering in ongeveer acht jaar terugverdienen en vanaf vandaag via Agem groene thuis Grolse stroom ontvangen.

Het betreffen hier in totaal 560 zonnepanelen met een opbrengst van 160.000kWh/ jaar. Groenkracht werkt bij deze zonprojecten samen met Achterhoekse bedrijven: installateur Tenten Solar uit Lichtenvoorde heeft de installatie aangelegd en blijft verantwoordelijk voor het onderhoud gedurende de komende 25 jaar.

Op 1,5 meter afstand werd het glas geheven: voorzitter Wil van Lith verwelkomde alle nieuwe leden waaronder ook een aantal uit Zwolle, Lievelde en Beltrum. Ook hij bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens de projectrealisatie. Hij kondigde tevens aan dat Groenkracht komend jaar tientallen elektrische deelauto’s in Groenlo gaat stationeren. Inwoners kunnen daar tegen een aantrekkelijk tarief gebruik van maken.

Ook voor dit postcoderoos project van 560 zonnepanelen gaf de Provincie Gelderland een stimuleringssubsidie van 20% van de kosten van het project. Ook de gemeente Oost Gelre ondersteunde Groenkracht bij de realisatie van het project. Inmiddels worden er al weer plannen gemaakt voor een zesde collectief zonnedak: hiervoor zoekt Groenkracht nog een ondernemer die zijn bedrijfsdak beschikbaar wil stellen. Inschrijven voor dit dak is al weer mogelijk.

