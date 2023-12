Mel Thijssen scoort op Jumping de Achterhoek: ‘Helemaal weg van dit paard’

VRAGENDER – Parcoursbouwer Louis Konickx hoef je niet uit te leggen hoe je voor een spannende wedstrijd zorgt en amazone Mel Thijssen hoef je niet te motiveren om een rubriek te winnen. Twee ingrediënten die voor een geweldige wedstrijd zorgden op de zaterdagavond van Jumping de Achterhoek. In een hal vol publiek streden de ruiters in de 1.45m Medium Tour finale om de eerste prijs van 6.550 euro en wereldrankingpunten.

Het concept was in deze Nijhof Wassink Prijs een iets andere. De top-15 mocht terugkeren voor de winning round en dat betekende een herkansing voor negen ruiters die met tijdsoverschrijding waren gefinisht en één ruiter met een balk. “Ik was ook maar net binnen de tijd in de eerste omloop, die stond echt wel krap”, verzucht Mel Thijssen, de 22-jarige dochter van Grand Prix-springruiter en handelaar Leon Thijssen.

Stal Thiijssen, met vier ruiters en zestien paarden goed vertegenwoordigd op Jumping de Achterhoek, is altijd in om een prijs mee te pakken en Mel kreeg die strijdlust met de paplepel ingegoten. Eenvoudig was het in Vragender niet, wat er moest echt hard gereden worden.

Slim paard

De achtjarige Chic Fou de la Bastide (Chessmann van de Helle) van Mel Thijssen liep pas zijn tweede rankingproef. “De eerste was hier buiten op Outdoor Gelderland en die wonnen we ook”, vertelt Mel Thijssen. “Ik ben helemaal weg van dit paard. Het is zijn karakter die hem nog heel ver gaat brengen denk ik. Hij springt niet hoger dan nodig is. Die hoogspringers zijn misschien wel commercieel, maar ik heb liever een slimmer paard”, lacht ze.

Volgende stap

Mel Thijssen heeft ondanks haar 22 jaar al heel wat concoursen meegemaakt, maar komt nog altijd met plezier naar Jumping de Achterhoek. “Het is toch veel mooier om hier te winnen dan als er maar een paar man langs de ring staat? Wij komen hier graag. Ik heb niet direct mijn beste en meest ervaren paarden mee, maar wel de betere paarden die hier de kans krijgen om de volgende stap te maken. Die kans heeft Chic Fou wel aangegrepen.”

Skye tweede

De 21-jarige Skye Morssinkhof maakte de familie trots (Paardensportcentrum Lichtenvoorde is van haar oom en tante) met haar tweede prijs. Ze reed dubbel foutloos met haar G-Vingino Blue (VDL Zirocco Blue), waarmee ze afgelopen zomer individueel brons won op het EK Young Riders. Thuisamazone Micky Morssinkhof reed ook zeer sterk in de eerste omloop met slechts één tijdfout op de KWPN-hengst Graziano (Baltic VDL), maar viel net buiten de prijzen in de winninground. De Duitser Stefan Engbers werd derde op de achtjarige Charlotta (Chaman), die haar allereerste rankingproef sprong en niet één foutje maakte.

De CSI2* Small Tour op 1.35m niveau kwam zaterdagochtend op naam van Anneke Niels-van Wijngaarden met Freya. Piet Raijmakers won de CSI1* Small Tour op 1.25m niveau met Van Schijndel’s Hanibal.

De finales van de GMB jonge-paardencompetitie werden gewonnen door de vierjarige O What a Girl VDL (Milton Z) met Myla van Andel en de vijfjarige Noble Apple (Arezzo VDL) met David Ljungcranz.

Slotdag

Zondag 3 december is de laatste dag van Jumping de Achterhoek. Om 11.00 uur staat de CSI1* Grote Prijs op het programma, gevolgd door het hoofdnummer van de week: de 1.45m CSI2* Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland om 15.15 uur.

