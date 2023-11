Elfde editie van de talententuin Achterhoek: Een platform voor Regionaal talent

ULFT – De elfde editie van De Talententuin Achterhoek is op vrijdag succesvol gehouden in de SSP-Hal bij de DRU in Ulft. Dit jaarlijkse evenement, gericht op het behouden van jong talent in de regio, trok meer dan 100 werkgevers uit diverse sectoren.

Het evenement bood een uitgebreid workshopprogramma, gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Workshops zoals bokscoaching en creatief solliciteren boden deelnemers de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren en zichzelf op unieke wijzen te presenteren in de arbeidsmarkt.

Dit jaar trokken de nationaal bekende sprekers Tim Hofman en Bas Kremer aanzienlijke belangstelling. Hofman, bekend van de YouTube-serie BOOS, en Kremer, bekend van het programma Special Forces VIPS, deelden hun inzichten en ervaringen, die relevant zijn voor zowel persoonlijke als professionele groei.

Het evenement was een groot succes met een recordaantal van 1860 bezoekers, wat de groeiende interesse in carrièreontwikkeling binnen de Achterhoek weerspiegelt. De diversiteit aan bedrijven uit sectoren zoals Zorg, ICT, Techniek en Accountancy, toonde de veelzijdige carrièrekansen die de regio te bieden heeft.

De Talententuin Achterhoek blijft een cruciaal platform voor het verbinden van jong talent met lokale bedrijven en draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio. De succesvolle editie van dit jaar benadrukt het belang van dergelijke initiatieven in het ondersteunen van zowel de groei van jonge professionals als de regionale bedrijven.

Dit bericht wordt vanaf maandag 22 januari 2024 aangemerkt met Archief'.

