HV Grol DS1-EHC ’95 DS1

GROENLO – Zaterdag was alweer de laatste handbalwedstrijd van de eerste seizoenshelft aangebroken voor DS1 van HV Grol tegen EHC. In de week voorafgaand aan deze wedstrijd werden zowel het hoofd als het lichaam uitdagend getraind, met dank aan fitwithmiguel. De start van de wedstrijd liet wat op zich wachten vanwege een uitgelopen volleybalwedstrijd, maar dat deerde beide ploegen gelukkig niet. Ze gingen goed van start, maar de gasten troffen het doel als eerste en gingen met 2-0 aan de leiding. Toen nam de thuisploeg het heft echter in handen en liep uit naar een 6-2 voorsprong. Gesteund door uitstekend keeperswerk en een goede dekking wisten ze het initiatief in de wedstrijd over te nemen. Het fysieke spel van de tegenstander werd helaas niet altijd goed beoordeeld en bestraft, waardoor het er regelmatig hard aan toeging. De dames uit Groenlo wisten met de rust met 8-7 nog een nipte voorsprong te behouden.

Na de rust kwamen ze voortvarend uit de startblokken en wisten weer uit te lopen naar een stand van 16-12. Wederom stond er een sterke open dekking, waar de gasten uit Enschede geen raad mee wisten. Ook stopte keepster Kim meerdere penalty’s! Toen brak er een fase aan waarin de tegenstander (te) lange aanvallen mocht spelen met weinig druk en het tempo van de thuisploeg er werd uitgehaald. Langzaam maar zeker kwam EHC terug in de wedstrijd en in de laatste minuut zelfs op voorsprong. Een mooi uitgespeelde aanval maakte de stand weer gelijk. Met nog 2 seconden op de klok wist Maaike de tegenstander op 12 meter afstand van het doel te houden en dit resulteerde in een vrije bal voor de tegenstander. Die speelden de bal naar de cirkelloper op de 9 meter en HV Grol verdedigde meteen weer fanatiek, maar volgens de scheidsrechter was de vrije bal nog niet genomen en werd de verdedigende actie als spelbederf beoordeeld. Dit resulteerde tot verbazing van alle aanwezigen in een penalty voor de gasten. Maar met een weergaloze redding wist keepster Kim het schot van de 7 meter te keren en werd ze bedolven onder juichende teamgenoten. Uiteindelijk was de eindstand 19-19, waar beide ploegen mee konden leven.

