Jumping de Achterhoek warmgedraaid met jeugdruiters

VRAGENDER – Springruiters die zelf Olympische Spelen, EK’s en WK’s gereden hebben en tot de wereldtop behoorden, maakten in de rol als trainer en coach lange dagen tijdens de eerste week van Jumping de Achterhoek. Het was het weekend voor de internationale jeugd, die in de toekomst het stokje moeten overnemen. Uit deze talentenpoel komen de kampioenen van straks, dat is zeker.

Nadat Tani Joosten uit Zevenaar op zaterdagavond een visitekaartje afgaf in de U25 Grote Prijs op 1.45m niveau voor ruiters tot 25 jaar, werden de drie andere internationale finales op zondag verreden. “Ik geloof dat ik nu een favoriet concours erbij heb”, straalt de 15-jarige Victoria Schumacher op de slotdag. De frêle amazone uit Duitsland won de 1.40m Grote Prijs voor junioren met Sam vd Tojopehoeve Z (Spartacus TN) nadat ze al twee rubrieken had gewonnen. “Nee, we hebben niet altijd zo’n goed weekend. Sometimes you win, sometimes you learn”, vertelt ze.

In de Grote Prijs kwamen acht van de 14 combinaties terug voor de barrage. Maar hoe hard iedereen ook reed, ze kwamen niet aan de tijd van Victoria Schumacher die een vlekkeloze slotronde aflegde. “Ik heb mijn hengst nu een jaar en we zijn een heel goed team samen. Ik hoef alleen maar m’n hoofd erbij te houden en hem een zo goed mogelijke afstand te geven, hij galoppeert wel door en is altijd snel. Ik ben wel echt blij. Dit is mijn eerste overwinning op dit niveau.”

‘Atmosfeer, echt heel cool’

De carrière van Victoria Schumacher ziet er veelbelovend uit en de Duitse wordt als een groot talent bestempeld. “Ik hoop nu meer 1.40m rubrieken te springen en daarna door te groeien naar nog een stapje hoger”, vertelt ze. “Ik ben in elk geval blij dat ik naar Jumping de Achterhoek ben gekomen. Die atmosfeer hier, alle decoraties, de muziek, de lichtshows en het publiek. Echt heel cool.”

De Poolse Julia Ganowska met Number One 28 (Numero Uno) mocht zich als tweede opstellen, voor de beste Nederlandse Amber van Marle met Kansas (Baltic VDL).

Limburgse zege

In de 1.25m Grote Prijs voor Children (voor ruiters van 12 tot en met 14 jaar op een paard) was er wel een Nederlandse zege. De 14-jarige Ella Wolleswinkel uit Limburg won haar tweede proef van het weekend met Capone (Casado). De 12-jarige Joep Schaap, het getalenteerde neefje van topruiter Willem Greve, werd knap derde op Abbervail Diamant (Diamant de Semilly).

Van pony GP naar de boot

De grootste strijd werd in de afsluitende Grote Prijs voor pony’s op 1.30m niveau geleverd. Zes van de 25 keerden terug voor de barrage en daarin won de Ierse Claudia Carrol (15) met een bloedstollend snelle rit op haar bonte Attyrory Warrior. “Ja, hij houdt van barrages en ik wilde heel graag winnen. Van de week werd ik een keer tweede”, lacht ze bescheiden. Haar

pony heeft al EK ervaring, maar voor Claudia Carroll is dit haar eerste internationale tour. Ze hoopt volgend jaar opgenomen te worden in de landenteams. “Vorige week waren we op Sentower Park in België, ons eerste internationale concours ooit. We hebben het hier enorm naar ons zin gehad. Alle Ieren komen graag naar Jumping de Achterhoek”, vertelt haar moeder. “We gaan nu snel om de boot terug naar Ierland te halen. Volgend jaar zijn we er absoluut weer bij.”

Achter Veera Salminen (Finland) en Maisie llsop (Engeland) stond Nina Houtzager uit Rouveen als beste Nederlandse opgesteld op plaats vier. Een topprestatie voor de dochter van Grand Prix-ruiters Marc Houtzager en Julia Kayser. “Dit is haar eerste internationale concours bij de pony’s en haar eerste Grote Prijs. Ze springen landelijk heel fijn mee op 1.20m niveau en we waren benieuwd hoe ze het in zo’n ambiance zouden doen. Het kon niet mooier”, vertelt moeder Julia trots.

Week 2

Het team van Jumping de Achterhoek maakt zich op voor week 2, die op woensdag 29 november al begint met de hengstencompetitie. Internationale sport met de gevestigde orde is er van donderdag tot en met zondag 3 december. Zo is de Duitser Marcus Ehning, vandaag winnaar van de World Cup Qualifier van Madrid, van de partij maar ook Karim Elzoghby (Egypte), Thiago Ribas da Costa (Brazilië). Ze zullen tegenstand krijgen van Nederlandse topruiters als Frank en Hendrik-Jan Schuttert, Michael Greeve, Remco Been, Kevin Jochem en Pim Mulder. Er worden 345 paarden verwacht uit heel Europa en daarbuiten.

