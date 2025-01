Aantal woningbranden in Gelderland stijgt met bijna 12% in vijf jaar

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GELDERLAND – Het aantal woningbranden in Gelderland is in vijf jaar tijd met 11,8% toegenomen. In 2024 registreerde de brandweer 824 woningbranden in de provincie, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS).

Forse stijging, maar lager dan het landelijk gemiddelde

Hoewel de stijging in Gelderland aanzienlijk is, blijft deze achter bij andere provincies. In Friesland nam het aantal woningbranden met 182,5% toe, gevolgd door Zeeland (+159%) en Drenthe (+117,1%). Landelijk steeg het aantal woningbranden met 27,1%.

Volgens Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer, heeft dit mogelijk invloed op verzekeringspremies: “De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen van woonverzekeringen met ongeveer 30% gestegen. Branden spelen daar zeker een rol in.”

Apeldoorn koploper in absolute cijfers, Nunspeet relatief het hoogst

In absolute aantallen werden de meeste woningbranden in 2024 gemeld in Apeldoorn (72), Arnhem (70) en Nijmegen (67). Maar relatief gezien spant Nunspeet de kroon: per 10.000 woningen waren hier 18 branden, meer dan twee keer het provinciale gemiddelde (7,8 per 10.000).

Woningbranden vooral in de wintermaanden

Januari was de maand met de meeste woningbranden in 2024, met gemiddeld 33,2 branden per dag – 63,2% meer dan in een gemiddelde maand. Ook in december (+20,2%) was een duidelijke stijging te zien.

Een mogelijke verklaring is het gebruik van houtkachels in de winter. “Zorg ervoor dat de schoorsteen goed onderhouden is. Bij brand door een slecht onderhouden schoorsteen kan de verzekeraar terughoudend zijn met schadevergoeding,” waarschuwt Ypma.

Bij 10% van alle meldingen was er geen directe actie van de brandweer nodig, omdat het vuur snel onder controle was.

