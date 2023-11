Gelderse provinciewinnaars amateurscheidsrechter van het jaar-verkiezing 2023 bekend

ZEIST – De provincie Gelderland heeft de vertegenwoordigers voor de landelijke Amateurscheidsrechter van het Jaar-verkiezing 2023 aangekondigd. Wes van Klooster (18) uit Doetinchem, Todor Wissink (23) uit Lingewaard en Julia Vermeer (21) uit Doetinchem, allen actief in verschillende scheidsrechtersrollen, hebben in hun respectievelijke categorieën de meeste stemmen verkregen.

In totaal waren er meer dan 1300 genomineerden en werden er meer dan 31.000 stemmen uitgebracht. De winnaars van de verkiezing worden op 6 januari 2024 onthuld op de KNVB Campus in Zeist.

De halve finalisten, geselecteerd uit zowel KNVB als verenigingsscheidsrechters op basis van hun motivatiebrieven, zullen door KNVB-waarnemers worden beoordeeld op vaardigheden en fairplay.

Dit jaar is er speciale aandacht voor vrouwelijke scheidsrechters, met twee nieuwe categorieën. Jurylid Franca Overtoom, assistent-scheidsrechter in het betaald voetbal, onderstreepte het belang van de deelname van vrouwen in de scheidsrechterswereld.

De Dag van de FairPlay op 6 januari 2024 markeert het hoogtepunt van de verkiezing. De winnaars worden gekozen door een jury bestaande uit Franca Overtoom, Bas Nijhuis, Marc van Erven en Sjoerd Mossou. Zij zullen awards uitreiken in verschillende categorieën.

Bas Nijhuis, jurylid en scheidsrechter, benadrukte het doel van de verkiezing: het belang van fairplay benadrukken en amateurscheidsrechters stimuleren in hun ontwikkeling.

De verkiezing, georganiseerd door de KNVB en ARAG, is voor de tweede keer van start gegaan in oktober van dit jaar.

