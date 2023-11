Uitreiking jeugdlintjes 2023 voor jeugdhelden uit gemeente Doetinchem

DOETINCHEM – Op donderdag 16 november werden Gigi Klaassen (12), Demi Putman (11), Mirre van Toor (11) en Sterre van Leer (14) geëerd met jeugdlintjes. Burgemeester Mark Boumans, samen met kinderburgemeester Freek Belterman, reikte deze onderscheidingen uit in de raadzaal van het stadhuis.

Gigi werd beloond met het jeugdlintje vanwege haar inzet voor de jeugd in de wijk Overstegen. Samen met haar moeder Sharon heeft zij The OVS Dance Crew opgericht, waar ze betaalbare danslessen aanbiedt aan kinderen in de gemeenschap. Daarnaast organiseert Gigi samen met haar moeder evenementen zoals een halloweentocht, wat bijdraagt aan leuke activiteiten voor jong en oud.

Demi en Mirre ontvingen hun jeugdlintjes vanwege hun acties voor de Voedselbank. In 2022 hebben ze een succesvolle actie georganiseerd op hun school om voedsel in te zamelen voor de minderbedeelden. Bovendien gaan ze wekelijks de wijk in om statiegeldflessen op te halen en de opbrengst daarvan te doneren aan de voedselbank.

Sterre werd geëerd voor haar moedige en snelle reactie in een noodsituatie die heeft geleid tot het redden van een mensenleven. Haar oplettendheid en onmiddellijke hulpinzet tonen haar moed en vastberadenheid in noodsituaties.

De jeugdlintjes worden jaarlijks uitgereikt door de gemeente Doetinchem als erkenning voor kinderen (tot en met 17 jaar) die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen en de samenleving.