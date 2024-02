Lancering historisch jaarboek Gelre 2023: Een schat aan regionale geschiedenis

ARNHEM – De Vereniging Gelre heeft haar 114e jaarboek uitgebracht, een rijke bron van kennis over de Gelderse geschiedenis, volledig gericht op regionale geschiedschrijving. Het boek bevat artikelen over onderwerpen zoals Gelderse herdenkingstekens, de onontdekte grafheuvels op de Veluwe, en de rol van Gelderse hertoginnen in de historie. Verkrijgbaar voor €30 via www.vereniginggelre.nl, gratis voor leden.

Het jaarboek benadrukt het belang van regionale geschiedenis in het begrijpen van lokale gemeenschappen en de wetenschappelijke waarde ervan. Het belicht de bijdrage van bijna honderd historische verenigingen in Gelderland en de impact van burgerwetenschap in archeologisch onderzoek, zoals het project ‘Erfgoed Gezocht’, dat leidde tot de ontdekking van honderden nieuwe grafheuvels.

Daarnaast verkent het de rijke traditie van Gelderse gedenktekens en biedt het inzicht in de oorsprong van Gelderland. Het verhaal van de elf Gelderse hertoginnen krijgt ook aandacht, evenals recensies over recente publicaties betreffende de Gelderse geschiedenis.

