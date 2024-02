Wat zijn de voordelen van een autoverzekering afsluiten? 

Wist je al dat een autoverzekering afsluiten een ‘moetje’ is als je een nieuwe auto koopt? Nederland heeft wettelijk verplicht gesteld om de verzekering afgesloten te hebben voordat je de weg op gaat. Het kan daarom lijken alsof je ergens aan vast zit en jouw geld weggooit aan een verzekering. Alleen kan de verzekering ook daadwerkelijk voordelen opleveren in een groot aantal situaties. Zowel tijdens een ongeval als een kleinere schade kan het jou helpen om weer goed de weg op te kunnen en daarbij minder stress te ervaren. Maar welke voordelen zijn er dan daadwerkelijk te behalen aan de verzekering? Onderstaande informatie zet een aantal voordelen voor jou op een rij.

Beschermd tegen de onvoorspelbaarheden

Een autoverzekering afsluiten geeft als eerste voordeel dat je beschermd bent tegen de onvoorspelbaarheden die je onderweg tegen kunt komen. Zelfs als je heel voorzichtig rijdt, ben je blootgesteld aan risico’s. Andere weggebruikers letten bijvoorbeeld niet op of er liggen obstakels op de weg waardoor je de controle over het stuur verliest. Alles kan jouw auto beschadigen of je brengt schade aan andere weggebruikers en hun eigendommen aan. Daarbij is er niet alleen een dekking voor de schade aan auto’s, maar ook een dekking voor de medische kosten. Deze kosten lopen al snel hoog op en je wilt de financiële stress hiermee niet krijgen. Zo kun jij je concentreren op het herstel, terwijl de rekeningen achter de schermen voor jou geregeld worden. Zo is een ongeluk geen extra hobbel op de weg.

Minder financiële lasten na een ongeval

Een goede autoverzekering van Univé geeft jou veel financiële gemoedsrust. Je wilt nooit in een ongeval terechtkomen, maar het kan wel voorkomen. Als het dan toch gebeurt en je betrokken bent bij een botsing, ben je blij als je de verzekering hebt afgesloten. De financiële lasten kun je aanzienlijk verminderen. Of het nu gaat om de kleinere schades of een groter ongeval waarbij de auto’s in de kreukels liggen, je kan voorkomen dat je een flinke financiële tegenslag hebt of de kosten helemaal niet kunt dragen. Ook op de lange termijn kan het jou uit de financiële problemen houden. Zelfs als jij niets aan het ongeluk kan doen, weet je zeker dat jouw financiën gespaard blijven.

Meer dan alleen met ongevallen

Met een uitgebreidere verzekering of de aanvullende opties zijn er nog een groot aantal voordelen aan te behalen. In dit geval ben je namelijk niet alleen beschermd tegen schade door ongevallen, maar ook in het geval van diefstal of vandalisme. Dit kan vaak grote kosten met zich meebrengen. Naast de schok dat er wat met jouw auto is gebeurd of deze niet meer op zijn plek staat, heb je in dit geval ook nog een hoge rekening. Dankzij de verzekering is dit niet meer aan de orde. Daarnaast kun je vervangend vervoer krijgen om toch de dagelijkse werkzaamheden nog uit te kunnen voeren. De beste dekking kan dus helpen om jouw voertuig en jezelf te beschermen.