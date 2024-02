Interactieve Carnavalsroute is nu te lopen

GROENLO – ‘t Koper, een onderdeel van Carnavalsvereniging De Knunnekes in Groenlo, heeft afgelopen zaterdag 3 februari de eerste carnavalsroute in de Nederlandse carnavalscultuur geïntroduceerd. Dit initiatief nodigt carnavalsenthousiastelingen uit om op een muzikale reis te gaan door de historische stad Groenlo.

De Carnavalsroute voert deelnemers langs 11 specifieke locaties, elk gemarkeerd met een koperen plaatje en een QR-code die verwijst naar klassieke Grolse carnavalsschlagers, zoals ‘De veugeltjes op de Halve Moane’ en ‘Woar zal Mien Prinsjen sloapen’. De route is een eerbetoon aan de rijke geschiedenis en vrolijke muziek die het Grolse carnaval kenmerken.

Cees van der Zant, oprichter en lid van het eerste uur bij De Knunnekes, heeft op 86-jarige leeftijd de route op het ‘Museumplein zoals het plein tussen de Oude Calixtus en het Stadhuis door de carnavalisten werd genoemd, officieel geopend. De opening vond plaats om 15:11 uur een symbolische start van het Grolse carnavalsweekend. Stadsprins Jop en adjudant Jan waren samen met de Prinsen- Eregarde en hofkapel De Knolle getuigen van deze feestelijke gebeurtenis.

De Carnavalsroute belooft een nieuwe dimensie te geven aan de carnavalsviering in Groenlo, met een focus op interactieve ervaringen en educatieve elementen die de verhalen achter de bekende carnavalsschlagers tot leven brengen. De route is toegankelijk via een mobiele web-app en een kleurrijke folder, die beide te verkrijgen zijn bij het VVV-inspiratiepunt in Groenlo.

Voor meer informatie over de Carnavalsroute, bezoek www.carnavalsroute.nl.

Bron(nen) & Afbeelding(en)