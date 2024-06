Mazelen geconstateerd in Noord- en Oost-Gelderland

NOORD- EN OOST-GELDERLAND – Bij een meerderjarige inwoner van Noord- en Oost-Gelderland is afgelopen weekend mazelen vastgesteld. De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is direct gestart met bron- en contactonderzoek, vooral in de gemeente Oude-IJsselstreek. Op dit moment is er geen sprake van een uitbraak en zijn er geen andere bevestigde gevallen in de regio.

Acties van de GGD

GGD NOG heeft de familie en andere contacten van de besmette persoon geïnformeerd over de noodzakelijke maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen omvatten thuisisolatie en het vermijden van contact met jonge baby’s, zwangeren of mensen met een ernstig verminderde afweer tijdens de besmettelijke periode.

Contacten die niet beschermd zijn tegen mazelen kunnen zich laten vaccineren. Bij nieuwe besmettingen wordt maatwerkadvies gegeven. De GGD roept mensen op alert te zijn op klachten die horen bij mazelen en contact op te nemen bij vragen.

Wat is Mazelen?

Mazelen is een zeer besmettelijke infectieziekte die begint met koorts, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Na 3 tot 7 dagen verschijnen rode vlekjes op de huid, eerst achter de oren en daarna over het hele lichaam. Complicaties kunnen onder andere oorontsteking en longontsteking zijn.

Wie is Beschermd tegen Mazelen?

Volwassenen geboren voor 1965 hebben vaak natuurlijke weerstand opgebouwd tegen mazelen. Vanaf 1976 worden kinderen gevaccineerd tegen mazelen via het Rijksvaccinatieprogramma. Volwassenen geboren tussen 1965 en 1975 zijn beschermd als zij mazelen hebben gehad of gevaccineerd zijn.

Mazelenvaccinatie voor Kinderen

Door de dalende vaccinatiegraad neemt het risico op verspreiding van mazelen toe. Kinderen worden op 14 maanden en 9 jaar gevaccineerd tegen mazelen via het Rijksvaccinatieprogramma. De BMR-vaccinatie (bof, mazelen, rode hond) beschermt tegen mazelen. Kinderen die de vaccinatie hebben gemist, worden geadviseerd zich alsnog te laten vaccineren.

Voor vaccinatieafspraken:

Kinderen vanaf 4 jaar: Team Jeugdgezondheid GGD NOG, 088 443 30 00 (optie 3), alleen op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur.

Kinderen tot 4 jaar: Yunio, 088 – 260 91 80, alleen op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur.

Voor meer informatie, bezoek de website van het RIVM of neem contact op met de GGD NOG.