Wijk Oosteres in Groenlo klaar voor grote transformatie

GROENLO – Wijk Oosteres in Groenlo staat aan de vooravond van een ingrijpende metamorfose. De verouderde riolering moet dringend worden vervangen en de gemeente grijpt deze kans aan om de gehele openbare ruimte in de wijk te vernieuwen. Het doel? Een duurzame, groene wijk die klaar is voor de toekomst.

De schop gaat de grond in

Binnenkort beginnen de werkzaamheden in de Wijk. De verouderde riolering wordt vervangen, maar dat is slechts het begin. De hele wijk krijgt een opknapbeurt, met speciale aandacht voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Wethouder Bart Porskamp vertelt: “We hebben samen met de bewoners een nieuw ontwerp gemaakt. Geen standaardplannen van de gemeente, maar een echte samenwerking waarbij iedereen zijn ideeën kon inbrengen.”

Wat gaat er gebeuren?

De transformatie van Wijk Oosteres omvat verschillende belangrijke onderdelen:

Nieuwe riolering: De oude riolering wordt volledig vervangen om aan de huidige eisen te voldoen. Groen en duurzaamheid: Meer bomen, planten en groenstroken zullen de wijk verfraaien en zorgen voor betere luchtkwaliteit en verkoeling in de zomer. Regenwaterbeheer: Door de aanleg van wadi’s (water afvoerende voorzieningen) en andere systemen zal regenwater beter worden afgevoerd, wat wateroverlast voorkomt. Veiligheid en recreatie: De openbare ruimte wordt zo ingericht dat er meer speelplekken en ontmoetingsruimtes komen, wat bijdraagt aan de veiligheid en sociale cohesie. Circulaire materialen: Bij de bouw en renovatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame en recyclebare materialen.

Het project is een schoolvoorbeeld van hoe samenwerking tot geweldige resultaten kan leiden. Bewoners hebben vanaf het begin actief meegedacht en hun ideeën ingebracht. Wethouder Porskamp blikt tevreden terug: “De betrokkenheid van de bewoners is enorm. Hun ideeën en wensen hebben dit plan gevormd. We staan nu aan de vooravond van een grote verandering en ik kijk ernaar uit om samen met de bewoners deze transformatie te realiseren.”

De weg vooruit

Het project bevindt zich nu in de aanbestedingsfase. Drie aannemers hebben plannen ingediend en begin juli wordt door de gemeente Oost Gelre bekendgemaakt wie de klus gaat klaren. De verwachting is dat eind dit jaar of begin volgend jaar de eerste schop de grond in gaat. Over ongeveer anderhalf jaar zal Wijk Oosteres volledig getransformeerd zijn tot een groene, duurzame wijk.