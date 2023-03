Noor van den Biggelaar is de beste voorlezer van Gelderland!

GELDERLAND – Noor van den Biggelaar is gekroond tot de beste voorlezer van Gelderland tijdens de provinciale finale van Read2Me! op 25 maart. Zes brugklasleerlingen lazen voor uit hun favoriete boek in het auditorium van CODA in Apeldoorn, waar ongeveer 50 supporters aanwezig waren om de finalisten aan te moedigen. Een vakkundige jury, bestaande uit Jacqueline Terwijn, Erwin Karst en Noah de Compos Neto, koos Noor van den Biggelaar als de beste voorlezer van Gelderland.

Noor van den Biggelaar is een leerling van het Cambium College locatie Buys Ballot in Zaltbommel en zal op 3 juni meedoen aan de landelijke finale in de Meern om te strijden voor de titel Brugklas Voorleeskampioen 2023.

Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor brugklassers en wordt mogelijk gemaakt vanuit het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school, ontwikkeld door Stichting Lezen in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Het programma richt zich op de kennismaking met de wereld van het boek en de literatuur en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Voor de doelgroep 12-18 jaar is Read2Me! één van de projecten die wordt uitgevoerd onder de noemer Kunst van Lezen.

