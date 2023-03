Opening kampeerseizoen in de Achterhoek – eerste haring gaat de grond in!

BERKELLAND/HAARLO – Het kampeerseizoen van Kamperen in de Achterhoek is op maandag 27 maart officieel geopend bij Camping Oetdoor in Haarlo. Wethouder Teselink van de gemeente Berkelland en eigenaresse Manon Hollink sloegen samen symbolisch de eerste haring in de grond bij de nieuwe Scandinavische accommodaties. In totaal staan 32 kampeerbedrijven klaar voor een verrassend en gastvrij seizoen.

Camping Oetdoor biedt dit jaar nieuwe boshuisjes (type trekkershut) aan waarbij het Scandinavische hygge gecombineerd wordt met het soms ruwe buiten zijn op zijn Achterhoeks. Gasten kunnen het hele jaar door recreëren zonder de luxe van een verwarming, maar met duurzame alternatieven én Achterhoeks boerenverstand. Het kampeeraanbod van Kamperen in de Achterhoek is divers en uniek. Zo lopen de koeien bij camping De Mebel langs je tent, slaap je op hoogte in een boomhut bij Camping Goorzicht of overnacht je in een brandweerauto bij Jan Klaassen Dromenland.

Uit onderzoek van Achterhoek Toerisme onder ruim 500 verblijfsgasten blijkt dat zij hun verblijf in de Achterhoek waarderen met een rapportcijfer van 8,9. De uitgebreide fietsmogelijkheden, de afwisselende omgeving en de vriendelijkheid van de mensen zijn de drie belangrijkste redenen voor gasten om voor de Achterhoek te kiezen.

Gasten van Kamperen in de Achterhoek ontvangen dit jaar bij aankomst de gratis Camping Card Achterhoek en het “Rondje-om-de-tent”-routeboekje. Hierin staan 13 aantrekkelijke fietsknooppuntenroutes die starten bij één van de Toeristische Overstappunten in de Achterhoek. De Camping Card Achterhoek biedt gasten niet alleen aantrekkelijke kampeertarieven en korting op leuke uitstapjes in de regio, maar ook een unieke kampeerervaring.

Voor meer informatie over het kampeeraanbod en de Camping Card Achterhoek kan je terecht op www.kamperenindeachterhoek.nl.

