Meer boetes in Gelderland voor rijden onder invloed

Het aantal boetes voor rijden onder invloed in Gelderland is in 2022 met maar liefst 43,1% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit onderzoek van Independer.nl op basis van de meest recente politiecijfers. In totaal werden er in 2022 4.585 proces-verbalen uitgeschreven voor het rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie.

Autoverzekering expert Menno Dijcks waarschuwt dat het veroorzaken van een ongeluk onder invloed van alcohol kan leiden tot beëindiging van de autoverzekering door de verzekeraar. Bij vrijwel alle verzekeraars geldt namelijk een alcoholclausule. Dit betekent dat de verzekeraar wel de schade bij de tegenpartij vergoedt, maar de kosten vervolgens op de veroorzaker verhaald. In de polisvoorwaarden staat hoe dit precies is geregeld.

De grootste stijging in het aantal boetes vond plaats in Apeldoorn, waar in 2022 maar liefst 215 meer bestuurders op de bon werden geslingerd dan in 2021. Ook in Harderwijk, Nijmegen, Zutphen en Arnhem werden veel meer weggebruikers beboet voor rijden onder invloed.

In bijna alle Gelderse gemeenten werden vorig jaar bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed. In Ermelo werden relatief gezien het vaakst bekeuringen uitgedeeld: per 1.000 inwoners werden hier maar liefst 5,5 bekeuringen uitgeschreven. Ook in Barneveld, Harderwijk, Zutphen en Voorst werden bovengemiddeld veel boetes uitgedeeld.

Independer.nl adviseert weggebruikers om niet onder invloed achter het stuur te stappen. “De gevolgen van rijden onder invloed zijn niet te overzien en kunnen zeer ernstig zijn. Daarnaast kan het leiden tot hoge boetes en kan het problemen opleveren bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering”, aldus Dijcks.

Ben je benieuwd naar de cijfers van jouw gemeente en wil je meer informatie over het onderzoek? Bekijk dan de onderzoekspagina van Independer: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/dekking/alcohol/onderzoek/rijden-onder-invloed-2023/.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl