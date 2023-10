Renkum Gekozen als beste Gemeente in Gelderland

AMSTERDAM – Uit een recent onderzoek uitgevoerd door Nextdoor, het platform dat buren verbindt, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, blijkt dat de gemeente Renkum de hoogste tevredenheidsscore heeft behaald in Gelderland met een 8,1. Op landelijk niveau behaalt de buurt Alteveer-Cranevelt in Arnhem de hoogste score met een 8,9.

Het jaarlijkse buurtonderzoek heeft meer dan 18.000 respondenten bevraagd over de leefbaarheid van hun buurt. Hieruit kwam naar voren dat Goirle in Noord-Brabant de best beoordeelde gemeente van Nederland is met een gemiddelde score van 8,5. Het gemiddelde buurtcijfer op nationaal niveau is 7,5.

Drie hoofdfactoren die van invloed zijn op de tevredenheid zijn: rust in de woonomgeving, de kwaliteit van de interactie met buurtgenoten, en de locatie van de buurt. Uit het onderzoek blijkt dat buurtbewoners de kwaliteit van interacties met hun buren belangrijker vinden dan de frequentie ervan.

De Vrije Universiteit heeft ook de correlatie onderzocht tussen de tevredenheidsscores en thema’s gerelateerd aan sociale cohesie. Uit deze studie blijkt dat aspecten zoals de kwaliteit en frequentie van contact met buurtgenoten, sociaal vertrouwen en ervaren criminaliteit en veiligheid een significante impact hebben op hoe een buurt wordt gewaardeerd.

Dr. Smets van de Vrije Universiteit Amsterdam gaf aan dat het inkomen van een buurt, in plaats van de landelijkheid of stedelijkheid ervan, een bepalende factor is voor de beoordeling van die buurt. Er werden ook verschillen waargenomen tussen stedelijke en landelijke gebieden, waarbij het rapportcijfer in stedelijke gebieden gemiddeld lager was dan in landelijke gebieden.

