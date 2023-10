Escaperoom Groenlo weer open na verhuizing

GROENLO – Het duurde langer dan gepland, maar afgelopen weekend, net voor de herfstvakantie, is Escaperoom Groenlo feestelijk heropend. De verhuizing van Beltrumsestraat 10 naar nummer 4 heeft een half jaar geduurd.

“Ja, we zijn wat langer bezig geweest om alles helemaal op dit nieuwe pand aan te passen, maar het is het allemaal waard geweest, want het is écht prachtig geworden”, vertelt Michaël Lammers. “Met dank aan de medewerkers die de afgelopen maanden keihard gewerkt hebben om alles klaar te krijgen”.

Of de kamer ook opnieuw gespeeld kan worden nu deze is verhuisd, blijkt wat lastig te zeggen. “Die vraag krijgen we veel. De spellen en de flow zijn grotendeels hetzelfde. Wel hebben we wat kleine wijzigingen doorgevoerd en is de setting in het nieuwe pand compleet anders en zo ontzettend uniek en tof geworden, dat we het antwoord op die vraag bij de mensen zelf laten. We zullen opnieuw spelen niet aanraden, een escaperoom speel je immers maar één keer, maar als je nieuwsgierig bent, of het al een tijd geleden is, mag het natuurlijk zeker wel”.

Op dit moment worden gasten ontvangen in een tijdelijke ontvangstruimte. Begin volgend jaar zal ook de voorzijde van het pand met daarin de uiteindelijke ontvangstruimte gereed zijn. Op deze locatie is het de bedoeling om in de toekomst in ieder geval nog een escaperoom bij te bouwen.

De huidige kamer ‘1627’ won in het verleden meerdere prijzen en staat in de top 20 van de Benelux.

Meer informatie en reserveren kan via https://escaperoomgroenlo.nl

