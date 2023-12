Topsport Gelderland ondersteunt jonge sporters: Vraag naar financiering overstijgt aanbod

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

GELDERLAND – Topsport Gelderland, een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van topsport in de regio, staat voor een uitdaging. Ze zijn verrast door de overweldigende respons op hun recent opgerichte fonds dat bedoeld is om jonge Gelderse sporters met financiële belemmeringen te ondersteunen.

Een Overvloed aan Aanvragen

Sinds de oprichting van het fonds heeft Topsport Gelderland een onverwacht hoog aantal aanvragen ontvangen, wel vier keer zoveel als het aantal sporters dat zij kunnen ondersteunen. Van de tachtig goed onderbouwde aanvragen konden slechts twintig sporters een bijdrage ontvangen, met een maximum van 750 euro per persoon. Dit bedrag is bedoeld voor kosten zoals trainingskampen of deelname aan internationale wedstrijden.

Financiële Drempels voor Jonge Sporters

Gudo Kramer, directeur van Topsport Gelderland, wijst op de groeiende financiële drempels voor jonge sporters en hun families. De kosten voor het nastreven van een topsportcarrière, waaronder hoge eigen bijdragen, internationale programma’s, materiaalkosten en overige sportgerelateerde uitgaven, zijn aanzienlijk toegenomen. Dit fonds is opgericht om te voorkomen dat topsport enkel bereikbaar blijft voor welgestelden.

Oproep aan Andere Organisaties

Met de huidige situatie hoopt Topsport Gelderland dat meer organisaties zullen bijdragen aan dit initiatief. Kramer benadrukt de noodzaak van extra financiële steun om meer sporters te kunnen helpen hun dromen na te jagen, zoals deelname aan de Olympische Spelen. Het fonds beoogt uit te breiden en staat open voor bijdragen van andere organisaties die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van jonge Gelderse sporters.

Toekomstige Ontwikkelingen

Topsport Gelderland is actief op zoek naar partners om het fonds te versterken en hoopt op deze manier een breder scala aan jonge talenten te kunnen ondersteunen. Organisaties die geïnteresseerd zijn in het bijdragen aan dit initiatief kunnen contact opnemen met de organisatie. Topsport Gelderland blijft zich inzetten om de sportieve aspiraties van jonge atleten in Gelderland te realiseren.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

📰 Ontvang het laatste nieuws uit de Achterhoek direct via WhatsApp. 📲 Je kunt nu het laatste nieuws uit de Achterhoek direct via WhatsApp ontvangen. Het is super eenvoudig om te starten: 1️⃣ Klik op de link: Aanmeldlink WhatsApp

2️⃣ Tik rechtsboven op ‘Volgen’ om je aan te melden. Zo mis je nooit meer een update! 🌟