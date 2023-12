Checklist: Eerste motor gekocht – Motorhelmen

Het kopen van je eerste motor is een spannende en opwindende ervaring. Je kunt nu de weg op en allerlei routes afleggen. Voordat je echter de weg op gaat, is het van cruciaal belang om de juiste uitrusting aan te schaffen. Een van de belangrijkste items op je lijst moet een goede motorhelm zijn. In dit artikel zullen we je een handige checklist geven om ervoor te zorgen dat je de perfecte motorhelm kiest voor jouw veiligheid en behoeften.

Het belang van een goede motorhelm

Het is belangrijk om te begrijpen waarom een goede motorhelm essentieel is. Een helm beschermt je hoofd bij een val of botsing en kan ernstig letsel voorkomen. Het dragen van een helm is verplicht in de meeste landen en daarnaast is het een verstandige keuze om altijd een helm te dragen, zelfs tijdens korte ritten.

De checklist

1. Pasvorm en maat:

Een van de belangrijkste aspecten van motor helmen is de pasvorm. Een helm die niet goed past, zorgt mogelijk niet voor optimale bescherming en kan oncomfortabel zitten tijdens het rijden. Meet daarom je hoofdomtrek op en zoek naar helmen die overeenkomen met deze maat. Pas verschillende helmen en zorg ervoor dat je de juiste maat kiest die comfortabel en tegelijkertijd stevig op je hoofd zit.

2. Veiligheidsnormen:

Controleer altijd of de helm voldoet aan de veiligheidsnormen van jouw land. In Europa moet een helm bijvoorbeeld voldoen aan de zogenoemde ECE R22.05-norm, terwijl in de Verenigde Staten de DOT-norm vereist is. Deze normen garanderen dat de helm voldoet aan bepaalde veiligheidsvoorschriften en dat je hoofd tijdens een ongeval beschermd wordt.

3. Type helm:

Er zijn verschillende soorten motorhelmen beschikbaar. Denk aan een integraalhelm, systeemhelm, jethelm en crosshelm. Elk type helm heeft zijn eigen kenmerken en voordelen, dus het is belangrijk om te bepalen welk type helm het beste bij jouw rijstijl en behoeften past. Een integraalhelm biedt bijvoorbeeld de meest uitgebreide bescherming. Daarentegen biedt een jethelm meer ventilatie en is deze geschikter voor hogere temperaturen.

4. Materiaal en constructie:

Motorhelmen worden gemaakt van verschillende materialen, zoals polycarbonaat, fiberglas of carbonvezel. Elk materiaal heeft zijn eigen eigenschappen en prijsklasse. Zo zijn polycarbonaat helmen betaalbaarder, terwijl carbonvezel helmen lichter en duurzamer zijn. Kies een helm die past binnen je budget en die voldoet aan de gewenste bescherming en kwaliteit.

5. Extra functies:

Sommige helmen hebben extra functies die het rijden comfortabeler en veiliger maken. Bijvoorbeeld een ingebouwd zonnevizier, een pinlock-systeem om beslaan te voorkomen, een Bluetooth-communicatiesysteem of een aerodynamisch ontwerp. Overweeg welke extra functies voor jou belangrijk zijn en zoek naar helmen die hierover beschikken.