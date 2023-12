Succesvolle Korendag in DRU Industriepark Ulft trekt enthousiaste deelnemers uit heel Achterhoek

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

ULFT – Op zondag 10 december vond een bijzondere korendag plaats in het DRU Industriepark in Ulft, georganiseerd door het Boogie Woogie Cultuurcentrum uit Winterswijk. Deze dag trok een grote groep van 65 gepassioneerde zangers, zangeressen, koorleden, bestuursleden en dirigenten uit diverse delen van de Achterhoek, waaronder Aalten, Beek, Dinxperlo, Doetinchem, Kilder, ’s-Heerenberg, Sinderen, Stokkum, Ulft en Winterswijk.

Inspirerende Workshops op Historische Locatie

De keuze voor de historische en inspirerende locatie van het DRU Industriepark was een bewuste zet om zangers uit de zuidelijke Achterhoek beter te bereiken. De dag bestond uit verschillende workshops gericht op zowel klassieke als pop/jazz muziek. Onder leiding van de ervaren workshopleiders Caroline Goudswaard, Ben Simmes, Annette Weterings en Rogier IJmker, konden de deelnemers zich verdiepen in thema’s zoals zangtechniek, emotie-uitdrukking, repertoirekeuze en de vaardigheden van een koorzanger.

Een Mix van Leren en Uitvoeren

Het hoogtepunt van de dag was het gezamenlijk instuderen van twee kerstliederen – ‘Hymn to the Virgin’ en ‘Away in a Manger’, en een arrangement van Earth, Wind & Fire’s ‘Let’s Groove’ door Rogier IJmker. Deze activiteiten waren niet alleen bedoeld om vaardigheden te verbeteren, maar ook om de deelnemers te inspireren en nieuwsgierig te maken naar meer.

Toekomstplannen en Positieve Reacties

Hoewel de tijd beperkt was en niet alle onderwerpen uitvoerig konden worden behandeld, was de respons van de deelnemers zeer positief. Er werden verzoeken gedaan voor meer uitgebreide sessies en thematische middagen. Dit past goed binnen het beleid van Boogie Woogie en het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, dat erop gericht is om koren en zangers in de regio meer aandacht te geven. Geplande activiteiten omvatten korenfestivals, korendagen en ook trainingen en cursussen om de deskundigheid te bevorderen. Het versterken van onderlinge contacten en het creëren van een gezellige en positieve sfeer staan daarbij centraal.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde korendag en ziet dit als een stevige basis voor toekomstige evenementen.

