Winter Ontmaskert de Verborgen Waterral in het Gelderse Landschap

GELDERLAND – De komst van de winter heeft het Gelderse landschap omgetoverd tot een schilderachtig tafereel van sneeuw en ijs. Deze transformatie biedt niet alleen een kans voor liefhebbers van winterpret, maar onthult ook een zeldzaam glimp van een verborgen moerasbewoner: de waterral.

De waterral, een kleine en schuwe vogel, leidt meestal een verborgen bestaan tussen het dichte riet van het moeras. Hier bouwt hij zijn nest, voedt hij zijn jongen op en zoekt hij naar een gevarieerd dieet van kikkers, slakken, insecten, larven, kleine visjes, garnalen, scheuten, wortels en aas. Bekender om zijn luide roep, die klinkt als het gegil van een speenvarken, dan om zijn verschijning, blijft deze vogel vaak onopgemerkt.

Echter, de winter biedt een unieke kans om deze geheimzinnige vogel te observeren. Ondanks dat hun aantal in de winter afneemt, zijn de waterrallen dan juist vaker zichtbaar. De sneeuw en het ijs dwingen hen te voorschijn te komen in hun zoektocht naar open water, wat schaars is in het dichte moeras. De rietkragen langs grote wateren en sloten met stromend water zijn daarom de uitgelezen plekken om deze bijzondere vogel te spotten, scharrelend op het ijs.

In verschillende gebieden van Geldersch Landschap & Kasteelen, zoals de Randwijkse Buitenpolder, Regulieren en Vossenbroek, worden waterrallen waargenomen. Jeroen van Wijk, een jonge natuurfotograaf en ecoloog met een master in bos- en natuurbeheer, legt deze momenten vast. Zes keer per jaar gaat hij voor Geldersch Landschap & Kasteelen op pad om met tekst en beeld verslag te doen van de wonderen van de Gelderse natuur.

