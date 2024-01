Bibliotheek Winterswijk heropent op 25 januari na herinrichting

WINTERSWIJK – Na een maand gesloten te zijn geweest voor een herinrichting, heropent de Bibliotheek Winterswijk op donderdag 25 januari om 9.00 uur. Bezoekers kunnen weer terecht voor een vernieuwde bibliotheekervaring.

Herinrichting met Meer Zitplekken en Vernieuwde Collecties

De herinrichting omvat onder meer de toevoeging van extra zitplekken voor studie en ontspanning. De gehele collectie voor volwassenen bevindt zich nu op de begane grond, met de romans gerangschikt in één alfabetische volgorde. Op de eerste verdieping vindt men grote veranderingen: hier is de jeugdcollectie ondergebracht, naast een nieuwe cursusruimte. Ook zijn er speciale verrassingen voor jonge kinderen en jongeren.

Nieuwe Openingstijden en Officiële Heropening

De nieuwe openingstijden van de bibliotheek, ingaand op 25 januari, zijn als volgt:

Maandag: 13.30-17.30 uur

Dinsdag: 13.30-20.00 uur

Woensdag: 9.00-17.30 uur

Donderdag: 9.00-20.00 uur

Vrijdag: 9.00-17.30 uur

Zaterdag: 10.00-13.00 uur

Zondag: 13.00-17.00 uur (startend vanaf 4 februari)

De officiële heropening vindt plaats op zondagmiddag 4 februari door wethouders Metaal en Schepers, met als speciale gast Nico Dijkshoorn. Deze opening, inclusief een lezing van Dijkshoorn, is gratis bij te wonen, maar reserveren is vereist via www.oostachterhoek.nl/dijkshoorn.

Activiteitenprogramma ‘Zooo! In de bieb!’ op Zondagen

Vanaf 4 februari organiseert de bibliotheek elke zondag diverse activiteiten. Het programma start met een gratis lezing van Nico Dijkshoorn en een DigiHandig Bingo. De volgende zondagen staan in het teken van Artificial Intelligence voor de leeftijd 12-18 jaar, een Virtual Reality proeverij voor kinderen van 6-12 jaar met een ouder, en een Bereslim Party voor de jongste bezoekers (0-6 jaar).

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.oostachterhoek.nl/zooo.

