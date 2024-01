Zwarte Cross 2024 Breidt Line-Up Uit met Topacts als Joost en Ellen ten Damme

LICHTENVOORDE – De Zwarte Cross heeft een uitbreiding van zijn line-up voor 2024 aangekondigd. Nieuwe namen zoals Joost, Ellen ten Damme en Jett Rebel zullen naast eerder bevestigde artiesten als Armin van Buuren en Ilse de Lange optreden.

Deze aankondiging volgt op een eerdere bekendmaking van grote namen, waaronder Status Quo en Hans Klok. De toevoeging van internationale acts zoals The Darkness (UK) en The Wetnecks (US) belooft een divers en energiek programma. Van de geëngageerde hiphop van Abel tot de nederpunk van de Heideroosjes, er is voor ieder wat wils.

De Zwarte Cross staat bekend om zijn unieke mix van muziekgenres en theateracts, en dit jaar is geen uitzondering. Met Ellen ten Damme als een van de hoogtepunten op het theaterpodium, biedt het festival een breed scala aan entertainment.

Het festival, dat van 18 tot en met 21 juli plaatsvindt in Lichtenvoorde, was razendsnel uitverkocht voor de vrijdag, zaterdag en zondag. Echter, voor de donderdag, die dit jaar voor het eerst als een volledige festivaldag wordt gehouden, zijn nog tickets beschikbaar. Bezoekers kunnen voor € 37,50 genieten van onder andere headliner dj Armin van Buuren.

De Zwarte Cross is het grootste betaalde muziekfestival in Nederland en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Dit jaar belooft het festival wederom een spectaculair evenement te worden, met de slogan ‘Make Schik, Not War!’.

Bron(nen) & Afbeelding(en)