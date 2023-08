BRONCKHORST – De gemeenteraad van Bronckhorst heeft bekendgemaakt dat er in oktober 2023 een cursus ‘Politiek Actief’ wordt aangeboden voor hhttps://www.streekgids.nl/wp/wp-admin/post-new.phpaar inwoners. Deze cursus zal aanvangen op 2 oktober en omvat zes bijeenkomsten. Aanmeldingen worden geaccepteerd tot 20 september.

Doelgroep: Deze cursus richt zich op inwoners die overwegen om politiek actief te worden of die meer inzicht willen verkrijgen in de gemeentelijke politiek. Gedurende de cursus zullen vragen als ‘Hoe functioneert besluitvorming binnen de gemeente?’ en ‘Wat is de rol van een raadslid?’ behandeld worden.

Certificering en verdere mogelijkheden: Na afloop van de cursus krijgen de deelnemers een certificaat uitgereikt. Daarnaast biedt het programma de gelegenheid om een stage te volgen bij één van de fracties binnen de Bronckhorster politiek.

Programmaoverzicht: De cursus combineert theoretische kennis met praktische vaardigheidstrainingen. Deelnemers zullen ook in gesprek gaan met lokale politici. Het programma per bijeenkomst is als volgt:

2 oktober: Introductie en kennismaking

9 oktober: Functioneren van de gemeente

23 oktober: Werking van de gemeenteraad met een speeddate-sessie met raadsleden

30 oktober: Training in debattechnieken

6 november: Overzicht van gemeentefinanciën

9 november: Bijwonen van een raadsvergadering

Aanmeldingsprocedure: Voor verdere informatie of om zich aan te melden, kunnen geïnteresseerden de website www.bronckhorst.nl/politiekactief bezoeken. De deadline voor aanmeldingen is 20 september 2023. Let wel, er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar voor deze cursus.

