Aanleg glasvezel in kleine kernen gestart

OOST GELRE – Na Lichtenvoorde, Groenlo, Zwolle en het buitengebied van Oost Gelre krijgen nu ook de kleine kernen in onze gemeente glasvezel. De eerste graafwerkzaamheden zijn een feit.

Wethouder Marieke Frank noemt het een mijlpaal: “Ik ben trots op de werkgroep die in 2014 is samengesteld om glasvezel mogelijk te maken. Door de samenwerking van verschillende partijen, hebben de kernen deze zomer glasvezel. Dat is een mooie mijlpaal. Zo zijn we klaar voor de toekomst. We zijn steeds vaker online. Een snelle en stabiele internetverbinding is daarom steeds belangrijker. Niet alleen voor scholieren, maar ook voor agrariërs en de zorg is een goede internetverbinding onmisbaar.”

April eerste aansluitingen

In april worden de eerste huizen in Vragender aangesloten. Volgens de planning gaan ze daarna door naar Lievelde, Harreveld, Zieuwent en tot slot naar Mariënvelde. Naar verwachting zijn eind augustus 2020 alle woningen op het glasvezel aangesloten.

Tijdelijke actie: géén extra aansluitkosten

Nu de aanleg van glasvezel is begonnen, is er een tijdelijke actie voor iedereen in de kleine kernen die nog geen glasvezelabonnement heeft afgesloten. Als u zich vóór 6 april aanmeldt, betaalt u géén extra aansluitkosten van € 995. Het streven is om de glasvezelaansluiting in de planning voor de aanleg mee te nemen. Doe de postcodecheck op www.glasvezelbuitenaf.nl(externe link) voor meer informatie over het aanmelden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanleg van glasvezel? Neem dan contact op met Van Gelder Telecom via (038) 44 31 429 (op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur). Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Glasvezel buitenaf via (088) 758 58 00.