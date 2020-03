HV Grol B1- Duiven B1

GROENLO – Zaterdagavond speelden de meiden B1 van handbalvereniging Grol thuis tegen Duiven. Duiven staat vijfde en Grol bezit de derde plek. Het verschil in punten is echter groot: Duiven heeft slechts 7 punten weten te behalen, Grol 22 punten uit 16 wedstrijden.

De vorige twee wedstrijden tegen Duiven had Grol gewonnen, toch begon de wedstrijd spannend, Grol had maar één wisselspeler en Duiven vijf.

Het advies, je eigen spelletje spelen en scoren. En dat deden ze.

Er werd veel samengespeeld en de wissels die werden ingezet gingen goed, daar kwamen mooie doelpunten uit voort.

Verdedigend stond HV Grol sterk, het werd voor Duiven lastig om te scoren. Sanne, de keepster, zorgde er ook voor dat Duiven met de rust pas drie doelpunten had.

Tussenstand in de rust was 12-3. Het advies van de coaches was zo door te blijven spelen en zuinig op de bal te zijn, geen onnodig balverlies.

Direct na rust kwam Duiven terug en liep een paar doelpunten in. Maar mede doordat Lieke en Fleur vanuit de hoek een tweede wissel inzetten, liep HV Grol blijvend uit.

De eindstand was een nette 20-10 in het voordeel van de thuisploeg.

Zondag 22 maart spelen de meiden de laatste wedstrijd, in Zieuwent tegen Pacelli. De derde plaats in de competitie voor HV Grol B1 staat al vast, een mooi resultaat voor dit jonge, hardwerkende team.