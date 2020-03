En dan overlijdt je partner….

LICHTENVOORDE – Op 18 maart a.s. start een nieuwe gespreksgroep voor mensen die na een periode van langdurige zorg hun partner zijn verloren. Deze gespreksgroep zal bij elkaar komen om te praten over wat er gebeurt als de zorg plotseling wegvalt. De bijeenkomsten worden georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg.

Het overlijden van een partner is, behalve een groot verlies, ook een afsluiting van een periode van vaak intensieve zorg. Ineens valt alles weg en heb je veel te verwerken. Je hebt niet alleen het verlies van je partner te doorleven, maar ook de zorg valt weg. De aandacht en ondersteuning voor de mantelzorger die je was eindigt nogal abrupt. VIT organiseert deze gespreksgroep om deze mensen met elkaar in contact te brengen, zodat ze herkenning bij elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen bemoedigen in deze moeilijke en verdrietige periode in hun leven.

Gespreksleider is Taliet van der Neut, voormalig maatschappelijk werker en tevens ervaringsdeskundige. Belangstellenden voor deze gespreksgroep worden door haar benaderd voor een kennismaking, waarbij u kunt overleggen of deelname aan deze groep iets voor u is. De bijeenkomsten worden gehouden bij VIT-hulp bij mantelzorg, Varsseveldseweg 5 in Lichtenvoorde. Ze vinden plaats op de woensdagochtend van 9.30 – 12.00 uur en wel op 18 en 25 maart en op 1, 8 en 15 april. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Interesse en aanmelding

Heeft u belangstelling voor deze gespreksgroep? U kunt zich aanmelden bij VIT,

tel. (0544) 82 00 00 elke werkdag tussen 9.00 en 15.00 uur of via mail: info@vithulpbijmantelzorg.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Ook als u wat meer wilt weten kunt u hier terecht.