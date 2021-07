Bedrijventerrein Laarberg in Groenlo behaalt certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

Deel dit bericht













Bedrijventerrein Laarberg in Groenlo heeft het certificaat in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit ondernemers, gemeente, brandweer, politie en collectieve beveiliger werken samen om het terrein ‘schoon, heel en veilig’ te houden. Zo is er aandacht voor verkeerssituaties, voorlichting over ondermijnende criminaliteit, maar ook voor brandveilige opslag op private terreinen.

In februari jl. is er een veiligheidsenquête onder de ondernemers uitgezet, zijn gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en is er een schouw over het bedrijventerrein gedaan. Op basis hiervan is een actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. Certificerende instantie KIWA heeft dit plan op 30 juni 2021 getoetst en goed bevonden.

Op 16 juli jl. kregen de samenwerkingspartners tijdens een bijeenkomst van Vereniging van Eigenaren Laarberg (VVE Laarberg) het certificaat uitgereikt. Daarnaast bekrachtigden zij de samenwerking middels het ondertekenen van een convenant.

Wethouder Marieke Frank is trots: “Dit certificaat laat de betrokkenheid zien van de ondernemers op de Laarberg. Met hun samenwerkingspartners gaan ze de komende tijd verder aan de slag met de veiligheid en uitstraling op het bedrijventerrein.”

Het Keurmerk Veilig Ondernemen maakt het voor ondernemers op Laarberg mogelijk om 10% korting te verkrijgen op een aantal bedrijfsverzekeringen. VVE Laarberg heeft hiervoor met verzekeraar Interpolis een raamovereenkomst, want de kans op inbraak, brandstichting en vernieling is aantoonbaar lager op een KVO gecertificeerd bedrijventerrein. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de VVE.

Voorzitter Ruud Geurkink van VVE Laarberg ligt toe: “We streven naar een leefbaar en aantrekkelijk bedrijventerrein waar het goed toeven is voor zowel bezoekers als medewerkers. Daar draagt het KVO aan bij. Naast de verzekeringskorting zijn vooral de korte lijntjes tussen de samenwerkingspartners erg waardevol.”

De VVE Laarberg is belangenbehartiger van bedrijven op bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. Door de krachten te bundelen zorgen de bedrijven gezamenlijk voor een leefbaar bedrijvenpark. Dat kan gaan over uitstraling en veiligheid maar ook over kostenefficiency en samenwerking.