Grolse Kermis 2021 gaat niet door

GROENLO – Precies een maand geleden kondigden gemeente en Stichting Grolse Kermis (SGK) aan dat er mogelijkheden waren om de Grolse Kermis door te laten gaan. Vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen heeft het kabinet echter extra coronamaatregelen voor horeca en evenementen afgekondigd per 10 juli. Horeca, SGK en gemeente hebben nu besloten om de kermis af te gelasten.

Voor horeca en de SGK is het een behoorlijke domper. “Het kabinet heeft op 10 juli extra maatregelen voor horeca en evenementen afgekondigd. Dat zagen we een maand geleden nog niet aankomen. Pas op 13 augustus maakt het kabinet bekend of en onder welke voorwaarden evenementen kunnen doorgaan na die datum. Deze onzekerheid en korte voorbereidingstijd maakt het voor ons onmogelijk de kermis te organiseren. We moeten het dus helaas nog een jaar doen zonder de Grolse Kermis. Maar, we gaan er samen alles aan doen om van de Grolse Kermis 2022 een onvergetelijk feest te maken”, aldus Raymond Frank (voorzitter SGK) en Mechteld Wissink (namens horeca Groenlo).

Burgemeester Annette Bronsvoort: “We zitten inmiddels in een heel andere situatie dan een maand geleden. De coronabesmettingen zijn explosief gestegen, ook in Oost Gelre. De gezondheid en veiligheid van feestvierders en vrijwilligers staan voor ons altijd voorop. Daarom hebben we één lijn getrokken door ook de kermis niet door te laten gaan.”

Kermis 2021 / 2022

De SGK laat de kermis 2021 niet geheel ongemerkt voorbij gaan. De viswedstrijd en de kleurplaatwedstrijd gaan door. Ook kunnen oud-koningsparen zich nog aanmelden voor de koningsvlaggen.

Grolse Kermis - Grolse Kermis gaat helaas niet door dit jaar. De Grolse Kermis 2022 is van 19 t/m 22 augustus.