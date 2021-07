WW-uitkeringen Achterhoek dalen

Deel dit bericht













ACHTERHOEK – Eind juni 2021 verstrekte UWV 3.016 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 4,6% (-145 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 4,5% bijna net zo hard. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 26,9%, oftewel 1.109 uitkeringen. Deze afname is aanzienlijk sterker dan de landelijke daling over het afgelopen jaar (-20,7%).

Dat de werkloosheid en WW dalen, geeft aan dat de kansen op werk toenemen. Dat blijkt ook uit het nieuwe overzicht met kansrijke beroepen dat UWV onlangs uitbracht. Ten opzichte van de vorige lijst die in december 2020 werd gepubliceerd zijn er verschillende kansrijke beroepen bijgekomen. Beroepen die nu ook kansrijk zijn, zijn bijvoorbeeld opticiens en audiciens, restaurantkoks en medewerkers bediening horeca, verkoopmedewerkers elektronica en bouwmarkten, betontechnologen, en pedagogisch medewerkers kinderopvang. Op de lijst staan veel beroepen in de techniek, het onderwijs en de zorg, maar ook beroepen waar je misschien niet zo snel aan denkt, zoals matroos binnenvaart.

Vaak gaat het om beroepen die voor de coronacrisis ook al goede kansen boden op werk. Nu de economie steeds meer opengaat, groeit ook de vraag naar personeel in deze beroepen weer. Dat is vooral te zien bij beroepen in de horeca en detailhandel.