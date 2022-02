RegioExpres krijgt steun van Provinciale Staten

16 februari spraken 8RHK ambassadeurs in tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland voor een versnelde uitwerking van het plan voor de RegioExpres: de treinverbinding Arnhem-Doetinchem-Winterswijk die de Achterhoek sneller naar de (Rand)stad brengt en vice versa. Daarnaast deed de regio een oproep om de RegioExpres blijvend te benadrukken bij het Rijk. Een versnelling van het proces is volgens de Achterhoek noodzakelijk om vertraging of zelfs ‘uitval’ van de zo gewenste treinverbinding te voorkomen. Het voorstel voor de eerste fase van de planuitwerking kreeg veel steun van Provinciale Staten, waarbij extra aandacht werd gevraagd voor het rondkrijgen van de missende financiering met het Rijk.

Komst RegioExpres van landsbelang

Wethouder in Winterswijk Bert Frings hield als eerste namens de regio het pleidooi: “Wij spreken vandaag namens de zeven gemeenten van de regio Achterhoek. Nog van groter belang: namens inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, huidige én toekomstige werknemers van de Achterhoek. De komst van de RegioExpres is voor ieder van hen een absolute noodzaak en zelfs verder reikend buiten de regio. Ook voor de provincie en grote steden om ons heen, voor landelijke opgaven op het gebied van woningbouw en arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van Duitsland.” Arthur Jansen, lid Achterhoek Board en voorzitter SIKA: “Nieuwe inwoners kunnen we goed gebruiken voor onze vacatures, nu en in de toekomst. Ook door extra woningen in Arnhem en de Liemers ontstaat groei in het aantal reizigers. We bieden bestaande en nieuwe inwoners vanuit duurzaamheid graag een goed alternatief voor de A12 of andere wegverbindingen: de RegioExpres.” Daarnaast werd aangehaald dat met een betere bereikbaarheid via het spoor, de regio aantrekkelijker wordt voor jongeren. Wat van belang is voor de Achterhoek; dé stage-, afstudeer- en startersregio van Nederland.

Treinreizigers niet ongewenst de auto injagen

Bert Frings vervolgde: “De spoorlijn Arnhem-Winterswijk is één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland. In de ochtendspits is de drukte zelfs zo groot dat reizigers niet meer op de gewenste trein kunnen stappen. Wat we juist niet willen is reizigers alsnog de auto injagen.” Die drukte in de trein komt niet uit de lucht vallen. De spoorlijn is één van de twee grote verkeeraders die de Achterhoek verbindt met de rest van Nederland. Het alternatief is de verkeersader A12-A18-N18, waarvan de A12 grote capaciteitsproblemen heeft tussen Arnhem en de Achterhoek.

In de versnelling

Met de komst van de RegioExpres is station Arnhem straks een kwartier sneller in zicht vanuit de Achterhoek, de Randstad 20 minuten. Daarnaast kunnen meer personen met de trein, door meer treinen per uur in te zetten en het bestaande spoor uit te breiden waar nodig. Met instemming van Provinciale Staten wordt de planuitwerking nu versneld. De 1e fase daarvan duurt naar verwachting een jaar. Om het gat in de financiering te dichten, is het voorstel een groter deel bij het Rijk los te krijgen. Gedeputeerde Jan van der Meer gaf aan dat dit college de RegioExpres de hoogste prioriteit geeft, dat Den Haag ervoor platgelopen wordt en deed daarbij een oproep richting Provinciale Staten mee te gaan in de lobby. Jan van der Meer: “Ik ben heel blij met de steun van Provinciale Staten voor de RegioExpres. Het is van groot belang dat deze sneltrein naar de Achterhoek er gaat komen. De inbreng van bestuurders uit de Achterhoek maakte dat nog eens nadrukkelijk duidelijk.”

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....